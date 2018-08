Serie C. In prima squadra u18 del vivaio Angel e Andrea Bernardi

Di:

Foggia. Mancano una decina di giorni all’inizio della preparazione per il campionato di Serie C Silver 2018/2019. In casa Silac Angel si iniziano a serrare le fila e scaldare i motori per affrontare al meglio un’altra stagione cestistica. E’ tempo di opportunità per i più giovani, per gli Under18 del vivaio Angel. Alcuni di loro, infatti, saranno aggregati alla Prima Squadra, per maturare le esperienze sportive che solo Serie C e categorie superiori possono offrire a chi pratica la pallacanestro a livello agonistico o semiagonistico.

“La Giuseppe Angel nasce con l’obiettivo preciso del minibasket e delle categorie giovanili – commenta Antonio Rivetto, dirigente della Giuseppe Angel – . Sono 16 anni che lavoriamo duramente per diffondere la cultura della pallacanestro nella nostra città, a volte avara di opportunità per chi vuole intraprendere una carriera sportiva.

Nel nostro piccolo noi ci proviamo, la Serie C è per noi un motivo in più per migliorare e crescere giorno dopo giorno”.Arriva in prova alla Silac Angel anche un’altra giovane promessa della pallacanestro di Capitanata. Si tratta di Andrea Bernardi, classe 1994, guardia, proveniente dal vivaio dall’Usb Lucera dell’ avv. Davide Colucci, che approda a Manfredonia.