Alga tossica, le località bollino rosso in Puglia “Limitare consumo ricci”

L’alga tossica presente in alcune spiagge della Puglia, a causa dell’elevata concentrazione di Ostreopsis ovata, organismo che può provocare, in caso di contatto, febbre e mal di gola.

La mappa interattiva della contaminazione si trova sul sito dell’Agenzia regionale per l’Ambiente: presenza molto elevata di Ostreopsis ovata sia nella zona nord che a Santo Spirito (centro) e nella costa meridionale.

Carta d’identità dell’alga tossica Ostreopsis ovata

Alga unicellulare del gruppo delle Dinoflagellate

Dimensioni comprese tra 30 e 60 micron (1 micron = millesimo di millimetro)

Vive solitamente su alghe pluricellulari (macroalghe) e su fondali rocciosi

Predilige acque calme, calde e bene illuminate

Specie tipica dei mari tropicali

Produce tossine

Com’è arrivata sulle coste pugliesi e come si è adattata

probabilmente introdotta accidentalmente in Mediterraneo per mezzo delle acque di zavorra delle navi

prime segnalazioni lungo le coste pugliesi a partire dall’anno 2000/2001

la popolazione si sviluppa abbondantemente durante i mesi estivi

fattori ambientali che facilitano la proliferazione: alte temperature, alta pressione atmosferica, condizioni di irraggiamento favorevoli, mare calmo per un periodo di tempo superiore a 10-15 giorni

Potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute pubblica

nella specie è stata individuata una tossina (Palitossina simile)

si sono verificate morie e/o sofferenze di organismi marini (stelle di mare, ricci, granchi, molluschi cefalopodi, ecc.) in concomitanza di elevate concentrazioni di Ostreopsis nelle acque e sui fondali

si sono riscontrati casi di malessere transitorio nei bagnanti (riniti, faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti, congiuntiviti) in concomitanza di elevate concentrazioni di Ostreopsis nelle acque e sui fondali, e soprattutto dopo mareggiate (le mareggiate favoriscono la formazione di aerosol marino, che può diffondere la tossina nell’aria)

Come evitare gli eventuali effetti dannosi di Ostreopsis

nel caso di certificata fioritura di Ostreopsis, evitare lo stazionamento lungo le coste rocciose durante le mareggiate;

nel caso di certificata fioritura di Ostreopsis, limitare il consumo a scopo alimentare di organismi quali, ad esempio, i ricci di mare. Infatti i ricci, a causa della loro eco-biologia (brucano sulle alghe) potrebbero potenzialmente accumulare la tossina

Monitoraggio Ostreopsis

ARPA Puglia ha attivo il monitoraggio Ostreopsis per la stagione estiva, allo scopo di verificare, in alcuni tratti costieri destinati alla balneazione, la presenza quali-quantitativa della citata microalga, potenzialmente tossica.

Allo scopo, l’Agenzia controlla costantemente da giugno a settembre – con frequenza quindicinale (aumentata nel caso di fioritura conclamata) n° 20 siti, distribuiti sull’intero territorio regionale e rappresentativi della tipologia costiera potenzialmente interessata dalla presenza della specie.