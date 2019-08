“A Ferragosto accenderemo le torce e di notte andremo a vedere bellezze uniche”

Di:

Galli: “I cambiamenti climatici impongono una riflessione: quale è il nostro rapporto con la natura? Il 23 in Puglia un esperimento interessante: “Il popolo degli alberi”. Conosceremo il loro ruolo per la Terra. Agosto sarà pieno di storie come quella della Valle delle Prigioni in Umbria. In Toscana invece c’è il paesino fantasma di Lignana, raso al suolo nella guerra del 1365 tra Pisa e Firenze. Oggi è stato restaurato l’unico monumento rimasto, la chiesa di San Jacopo e la vedremo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario del terremoto aumenteranno gli eventi nelle zone colpite. Ci sarà un’importante escursione sul Monte Vettore. Sabato 17 Agosto, invece entreremo nel santuario astronomico delle ruote cosmiche della Val Mariana, in Valle D’Aosta. La stampa potrà entrare nella Grotta Alta e nella Grotta delle Tre Bocche per un’apertura straordinaria, filmare e vedere segni dell’astronomia nel cuore della Terra”.

“I cambiamenti climatici avanzano ed anche le Guide Ambientali Escursionistiche scendono in campo. Conosciamo ad esempio l’importanza dell’esistenza degli alberi? Abbiamo mai dialogato con loro? Abbiamo mai pensato che il rapporto con gli alberi possa rappresentare anche un’ottima terapia antistress? Dal 23 al 25 Agosto in Puglia ed esattamente ad Altamura si potranno vivere ben 3 giornate solo in contatto con gli alberi. “Il Popolo degli Alberi” sarà un grande evento con le Guide Ambientali Escursionistiche.

Una proposta formativa rivolta ai docenti, alle guide, alla gente. Un viaggio interiore alla ricerca di una mediazione culturale tra Uomo e Natura, oggi sempre più indispensabile visti i cambiamenti climatici la distruzione degli ambienti naturali che purtroppo avanzano. Conosceremo la vita degli alberi, la loro funzione, la loro importanza per la Terra che ci ospita ma conosceremo anche l’aspetto terapeutico del rapporto tra Uomo e Natura”. Lo ha annunciato Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. E sarà un’Estate piena di eventi con sentieri nuovi, particolari ed un vero viaggio in un mondo che non conosciamo, in un’Italia da amare ma che non conosciamo.

Ad esempio la Valle delle Prigioni sul Monte Motette il 25 Agosto.

In Umbria, la vedremo partendo da Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, c’è una Valle che si chiama Valle delle Prigioni e scopriremo il perché. Generata dall’azione erosiva del Rio delle Prigioni, ricoperta da fitti boschi di variegata composizione e racchiusa da imponenti pareti di calcare massiccio, la Valle delle Prigioni è sì spaventosamente bella. Ma anche ricca di storici insediamenti umani che visiteremo.

Nell’anno 1365 i Pisani rasero totalmente al suolo un paesino ma risparmiarono una chiesa che oggi è stata restaurata.

“In Italia c’è un paese fantasma che si chiama Lignana – ha proseguito Galli – e si trova in Toscana. Questo paesino fu raso al suolo nel 1365 dai Pisani. Domenica 25 Agosto la grande opportunità di entrarci con le Guide Aigae e di vedere la restaurata chiesa di San Jacopo che è riuscita a sopravvivere agli eventi bellici di allora.

L’escursione partirà dai pressi di Sorana, Castella sulla sinistra orografica del torrente Pescia, nota fin dal 975 d.C. Attraversando i castagneti arriveremo a Lignana. Questo paesino fu distrutto nel corso della guerra tra Pisa e Firenze ma noi riusciremo a visitarne i vicoli ed anche quella chiesa che oggi restaurata è possibile ammirare. Poi festeggeremo Sua Eccellenza il Fagiolo di Sorana IGP”.

Ma nel mese di Agosto avremo anche il Sentiero dell’Aquila, la Valle dei Tufi ed il Labirinto di Mais nelle Marche, la Via dei Desideri in Campania, la Via dei Lupi tra Lazio ed Abruzzo.

Un Ferragosto esplosivo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario del terremoto saranno di più le escursioni nell’Italia Centrale. Ecco cosa accadrà:

Nelle Marche con una sola camminata arriveremo sulle due cime più alte dell’Appennino settentrionale, il Catria e l’Acuto! Una bella escursione dove attraverseremo boschi di faggio, praterie, pascoli e zone rocciose: una bella faticaccia!

In Umbria a Norcia un Trekking stellato.

Torce alla mano e zaini in spalla, osserveremo ed ascolteremo i suoni della vita notturna del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il cielo stellato farà da cornice all’escursione!

In Abruzzo al Rifugio più alto degli Appennini.

Quest’anno la Luna Piena di Agosto si compie proprio il giorno di Ferragosto alle 14.31 per cui nelle serate di oggi, mercoledì 14 e domani, giovedì 15 la vedremo nel suo massimo splendore al Rifugio Franchetti che con i suoi 2433 m è il più alto degli appennini.

In Basilicata saremo nella Piana del Lago fino al Monte Lama.

Un Ferragosto che anche in Basilicata sarà all’insegna del cammino. Il sentiero inizierà da Piana del lago, si percorreranno circa 1000 m in salita fino ad arrivare sulla vetta del Monte Lama (1566 m). Arrivati sul crinale, si percorrerà la parte sommitale del monte Lama con l’alternarsi di zone scoperte e zone alberate”.

Ma tanti gli eventi del Ferragosto da vivere in modo originale in foreste e boschi, anche di notte e con le torce.

In Emilia – Romagna in provincia di Bologna, a Lizzano in Belvedere, un vero “tuffo” nel Bosco.

Mentre cammineremo, la Natura stimolerà, nel nostro corpo, la produzione di enzimi e ormoni benefici all’organismo umano, in particolare su umore e felicità.

Ci regaleremo un’intensa immersione nell’atmosfera del bosco, per inspirarne, non solo con i polmoni ma con tutto il corpo, le migliaia di sostanze volatili come odori, aromi, fragranze, profumi ed oli essenziali legnosi che la compongono. Mentre cammineremo, l’azione chimica ed ormonale di tali sostanze ha influssi benefici sull’organismo umano e in particolare sull’umore, stimolando infatti il rilascio di serotonina, ossia l’ormone del buonumore. Insomma, camminare in un bosco aiuterà ad essere sereni, felici e più in forma. Durante la camminata il pittore e musicista Oreste Filippi accompagnerà i nostri passi suonando evocativi pezzi strumentali da lui composti con flauti dei nativi americani.

Ed ancora in Emilia – Romagna – Luna Piena sul Falterona.

Una notte di Ferragosto in quota, sulle cime più alte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il Monte Falco e il Monte Falterona. Camminando al chiaro di luna saliremo sul crinale appenninico e ammireremo il panorama sulla pianura romagnola e sulla valle del Casentino, punteggiate di luci.

Ed invece nei comuni di Fanano ed ancora Lizzano in Belvedere, numerose escursioni notturne per la Luna piena di Ferragosto.

Una serata di ferragosto decisamente diversa dal solito! Escursione notturna verso l’alto crinale, fino allo spettacolare palcoscenico del lago Scaffaiolo illuminato dalla luna: un itinerario oltre il limite degli alberi, in grado di unire il fascino dell’alta montagna e una rustica cena in rifugio.

Ed anche il 16 Agosto escursioni per tutti i gusti.

Nelle Marche il Sentiero dell’Aquila.

Da Rosenga, l’escursione imboccherà il Sentiero dell’Aquila, un percorso tra boschi, rocce, borghi e paesaggi stupendi, con soste in alcuni punti di osservazione per cercare di vedere questi maestosi rapaci! Immancabile la tappa al panoramico M.Frasassi che dà il nome a questa bellissima zona delle Marche. ( il 16 di Agosto )

L’ALBA DELLA LUNA (QUASI) PIENA AL CONERO: ESCURSIONE CON BRINDISI

Teatro dell’escursione sarà il Conero: avvolti dalla sua magica atmosfera raggiungeremo, tra boschi e dinosauri, lo spettacolare Passo del Lupo per un brindisi indimenticabile al sorgere della luna piena dal mare ( il 16 di Agosto).

Tutti ad ARQUATA DEL TRONTO – SABATO 17 AGOSTO

Esattamente a 3 anni dal terremoto escursione con Guide Ambientali Escursionistiche sul Monte Vettore con escursione ad Arquata del Tronto e Norcia.

SAREMO IN CIMA AL MONTE VETTORE, SUL TETTO DELLE MARCHE

Escursione al Monte Vettore che coi suoi 2.476 m è la cima più alta dei Sibillini e delle Marche. Alla fine di un sentiero sempre in salita, ma con panorami stupendi, la ricompensa di questa «faticaccia» saranno le stupende vedute sugli Appennini, sulla campagna marchigiana fino al mare (SABATO 17 AGOSTO)

Ed ancora invece in Basilicata.

Trekking notturno nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – VENERDI’ 16 AGOSTO

Si entrerà nella faggeta di Piano Imperatore per poi arrivare sulla vetta del Monte Volturino. Arrivati sul crinale, si percorrerà la parte sommitale del Monte con l’alternarsi di zone scoperte e zone alberate.

Escursione anche sulla montagna più alta del Parco Nazionale del Pollino tra Basilicata e Calabria – VENERDI’ 16 AGOSTO

A Ferragosto itinerario escursionistico dai paesaggi senza confini. Con partenza da Colle Impiso (1560 m), si arriverà gradualmente in cima, attraversano i pianori di Vaquarro, Toscano e quelli del Pollino, sempre circondati da panorami unici.

Ed ancora in Basilicata – Trekking sul Sentiero di Frassati – La via delle Nevi e la Via dei Pastori – SABATO 17 AGOSTO –

Si partirà dal Monte Pierfaone, da qui ci sposteremo verso il Monte Arioso a quota 1709 m. Seguiremo la Via delle Nevi e la Via dei pastori del Sentiero Frassati, fino a raggiungere Il Faggio di San Michele, l’albero padre di tutta la faggeta nonche’ uno degli alberi padri di Basilicata, e la Nevera. Dopo una breve sosta, in corrispondenza del Faggio di San Michele, ci inoltreremo nella parte bassa del bosco della Costara, dove si costeggia il corso d’acqua fino alla cappella si San Michele (SABATO 17 AGOSTO).

Escursione ancora tra Basilicata e Calabria alla Serra delle Ciavole a ben 2.127 metri nel Parco Nazionale del Pollino – SABATO 17 AGOSTO.

La sera del 16 Agosto camminata alle cascate del Dardagna in Emilia – Romagna terra di coste, di fiumi, montagne, borghi. VENERDI’ 16 AGOSTO

L’Emilia – Romagna ha la costa, ha borghi da ammirare, ha montagne meravigliose ed ha veri angoli di paradiso come le Cascate del Dardagna.

Camminare di sera e di notte permette di immergersi in quella misteriosa sensazione di primordiale bellezza. Il 15 Agosto sera lasciandoci guidare da queste parole dello scrittore Andrea Bellavite, scopriremo la magia e il fascino delle Cascate del Dardagna, una delle più rinomate perle naturalistiche bolognesi.

Poi una grande escursione che unirà ben 3 regioni importanti dell’Italia: Emilia – Romagna, Marche, Toscana ed esattamente le province di Rimini, Arezzo, Pesaro e Urbino.

A CAVALLO FRA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. VENERDI’ 16 AGOSTO

Il Colorado europeo in Emilia – Romagna

Cosa sono le “mesas” gemelle della Valmarecchia?

Il 16 Agosto con un’escursione che durerà ben 6 ore, con le Guide Ambientali Escursionistiche Aigae, sarà possibile andare alla scoperta delle incredibili “mesas”. Si partirà da Miratoio luogo famoso per le cave di “pietra serena”. Le mesas sono scarpate ripide tipiche del Colorado e del Messico ma che incredibilmente è possibile ammirare anche in Emilia – Romagna. Sono geositi di notevole importanza che negli anni stanno riscuotendo particolare interesse turistico (VENERDI’ 16 AGOSTO).

Domina l’Emilia – Romagna con una molteplicità di escursioni interessanti.

Il 16 Agosto con le Guide Aigae si entrerà nella Foresta di Campigna, VENERDI’ 16 AGOSTO.

Escursione con cui ci immergeremo totalmente nella foresta, in Emilia – Romagna, camminando nei boschi misti che circondano il vecchio podere di Villaneta, sotto l’abitato di Campigna, arrivando a ridosso della riserva integrale di Sasso Fratino che dal 2017 è Patrimonio UNESCO.

In Emilia – Romagna – LA FORESTA DI NOTTE- SABATO 17 AGOSTO

Escursione notturna con cui ci immergeremo nella fitta foresta che circonda l’abitato di Campigna (FC): alberi imponenti, vecchie case e rumori della notte. Non mancheranno scorci panoramici sulla vallata del Bidente di Campigna da ammirare alla luce della luna!

Ed ancora sul Monte dei Principi di Carpegna tra Emilia-Romagna, Marche ed esattamente nelle province di Rimini, Pesaro e Urbino, SABATO 17 AGOSTO

L’itinerario sarà un bellissimo anello attorno alla “Costa dei Salti”. Nel parco Simone – Carpegna. Grandi pinete intorno a una cima “dolomitica”.

Ed ancora l’Emilia – Romagna che è terra anche di laghi.

Il 17 Agosto sera TRAMONTO SUL LAGO SCAFFAIOLO

“Scaffaggiuolo lago picciolo è nell’Appennino, il quale fra la regione di Pistoia e Modena s’inalza…” Così Giovanni Boccaccio inizia la sua famosa descrizione del bacino lacustre del leggendario Lago Scaffaiolo. Lasciatevi inondare dalla sua magia al tramonto, sarà uno spettacolo che ricorderete! SABATO 17 AGOSTO

Nelle Foreste Casentinesi Patrimonio Unesco ed in Emilia – Romagna.

Sabato 17 Agosto classica escursione panoramica nelle zone più alte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Partendo dalla località Fangacci, Campigna (FC), raggiungeremo le vette più alte dell’appennino romagnolo: il Monte Falco (1658 m) e il Monte Falterona (1654 m), da cui potremo apprezzare il panorama.

Il 17 Agosto anche la Valle D’Aosta

LE MACINE DELLA VALMERIANA

Passeggiata guidata al santuario astronomico delle ruote cosmiche della “Val Mariana” e della cava di macine di epoca romana. Visita della grotta delle tre bocche. Apertura straordinaria della sterrata di accesso all’alpeggio di Valmeriana (1800 m).

Santuario astronomico delle Ruote Cosmiche nella Grotta Alta e nella Grotta delle Tre Bocche.

Tanto Veneto anche il 17 Agosto con meravigliose escursioni.

Ad Asiago LE MERAVIGLIE DELL’ALTOPIANO: MINA DELLA BOTTE, ma anche trekking musicale al chiaro di Luna. Escursione musicale che terminerà non prima delle ore 23.

SABATO 17 AGOSTO PARTENZA DAL LAZIO VERSO L’ABRUZZO SULLA VIA DEI LUPI CON ESCURSIONE DELLA DURATA DI 5 GIORNI IN COMPAGNIA DEGLI ASINELLI. La Via dei Lupi in Abruzzo.

Trekking con gli asinelli da Tivoli a Subiaco che durerà ben 5 giorni, durante i quali si percorreranno parchi, riserve, con buon cibo e posti incontaminati.