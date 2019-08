Ortona. Trovati morti due ragazzini in mare

Di:

Ortona. Sono stati trovati morti due ragazzini dispersi in mare nel primo pomeriggio, nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona, nel Chietino. I due – 11 e 14 anni – secondo le prime informazioni stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato: il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei piccoli si sarebbe persa ogni traccia. Per aiutare la famiglia, di origine cinese, sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco, poi anche Carabinieri e Guardia Costiera, con l’ausilio di un elicottero e dei sommozzatori dell’Arma.

Fonte: Repubblica