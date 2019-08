Puglia. Caldo senza eccessi sotto il Maestrale

GIOVEDÌ : l’anticiclone arretra ulteriormente e si intensifica, dunque, l’afflusso delle correnti nordatlantiche sulle nostre regioni meridionali. Ne scaturisce una giornata di Ferragosto ventilata, termicamente gradevole e perlopiù stabile, salvo nuvolosità di passaggio lungo il versante adriatico e locali addensamenti diurni in sviluppo a ridosso dei rilievi appenninici. Temperature in ulteriore diminuzione, con valori diurni compresi per lo più tra i 25 e i 28°C su coste e pianure. Venti moderati, a tratti tesi, di Maestrale. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi o molto mossi, Ionio mosso a largo, poco mosso sotto costa.

VENERDÌ: un campo di alta pressione interessa il Mediterraneo centro-occidentale, garantendo condizioni di generale stabilità e bel tempo su Molise, Basilicata e Puglia; fanno eccezione locali addensamenti pomeridiani in sviluppo nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi, solo isolatamente associati a brevi piovaschi o acquazzoni. Temperature minime in calo, massime in moderato rialzo con picchi di 31-33°C su Materano, Metapontino, Foggiano e basso Salento; valori diurni perlopiù compresi tra 27 e 29°C lungo i litorali adriatici. Ventilazione moderata da N/NO, in attenuazione. Adriatico e Canale d’Otranto mossi, Ionio poco mosso sotto costa.