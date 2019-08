Vieste, il 19 agosto serenata alla tarantella

Di:

Vieste anche quest’anno capitale della tarantella. La città garganica si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo: il concertone di Serenata alla Tarantella che si terrà sulla spiaggia del Pizzomunno lunedì prossimo 19 agosto con inizio alle ore 21. Organizzato dalla omonima associazione, l’evento mira a valorizzare una delle tradizioni popolari più importanti della cultura garganica e punta ad esaltare la magia di questa musica che non è solo salentina, anzi è soprattutto figlia di questa terra. Vieste il 19 agosto sarà il centro nevalgico della musica popolare, antica custode di leggende e storie passate come quella del Pizzomunno. Ed è proprio all’ombra del faraglione che si suonerà e si danzerà, sulla sabbia e in riva al mare per uno spettacolo che inizierà al tramonto del 19 agosto e si protrarrà fino all’alba del giorno dopo. Tanti gli ospiti che si esibiranno, ad iniziare dal maestro de La Notte della Taranta di Melpignano, Antonio Castrignanò che sarà preceduto dal cantautore del Gargano, Michele Merla e ancor prima dal preconcerto del gruppo folk de “La vesstesene”.

Grande novità di quest’anno, l’Orchestra popolare di Serenata alla Tarantella diretta dal maestro concertatore Giovanni Delle Fave, unito al corpo di ballo della “Vestesene coreografato da Antonio e Simona Russo del progetto Aria Sonora.

Sul palco della spiaggia Pizzomunno anche altri nomi di rilievo della musica popolare, da Franco Nasuti a Katia Palermo al cantastorie folk di San Giovanni Rotondo Michele Merla e Carmen De Ronzo. “Vogliamo diventare il punto di riferimento della musica popolare, ma soprattutto della tarantella garganica. Spesso – spiega il presidente dell’associazione, Saverio Cota, si identifica la tradizione musicale della Puglia con il Salento, dimenticando l’importanza del Gargano che con la sua tarantella non è da meno a nessuno. Ecco, il messaggio che vogliamo lanciare da Vieste è proprio questo”. Per il direttore artistico e voce inconfondibile dell’orchestra popolare, Carmen De Ronzo, il 19 agosto a Vieste c’è tanto da divertirsi. “Divertimento, ma anche cultura delle tradizioni popolari. Si inizia già da domenica 18 agosto con un itinerante del Gruppo Folk la Vestesène nelle vie del paese.

Serenata alla Tarantella è un evento organizzato dalla omonima associazione culturale con il sostegno del Gruppo Ferrovie del Gargano e con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Vieste e del Parco Nazionale del Gargano. Presenta il comico di Made in Sud Santino Caravella. Diretta sulla pagina facebook de La Tua Tv. Ingresso gratuito.