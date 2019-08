“Vieste distretto urbano del Commercio”, ok progetto esecutivo

Di:

Foggia. E’ stata approvata dalla Giunta municipale di Vieste la progettazione esecutiva per il Distretto Urbano del Commercio. Il progetto prevede la riqualificazione delle aree commerciali centrali e del centro storico con interventi di manutenzione ed arredo urbano. Fa parte della progettazione la riqualificazione dell’area mercatale di Piazza Paolo VI, attraverso interventi straordinari di pavimentazione, posa in opera di cordoli, taglio e posa in opera di elementi verdi (leccio). L’area sarà dotata anche di un servizio igienico di tipo autopulente.

Importo Complessivo della progettazione € 288.111,94 di cui € 200.000 con contributo regionale ed € 88.111,94 con impegno dell’Ente comunale.

Soddisfatta l’assessore ai Lavori pubblici, Mariella Pecorelli. “Attraverso questo intervento ci attendiamo numerosi benefici per tutta Vieste, soprattutto per gli operatori commerciali e per i pubblici eserrcizi. Si tratta di un progetto che i commercianti e la nostra amministrazione comunale attendevano da tempo, mirato alla riqualificazione dell’abitato, soprattutto del centro storico”. “Si tratta di un atto dovuto per questa amministrazione – afferma l’assessore al turismo Rossella Falcone -. E’ un progetto importante, portato avanti insieme alle forze attive della città per affrontare un tema strategico per la città, in un’ottica di collaborazione continua fra i commercianti e il Comune”.