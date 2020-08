Splendido attacca Emiliano: “Borgo Mezzanone è una bomba sanitaria”

“E così, mentre Emiliano si preoccupa di rimettere la mascherina ai Pugliesi, cercando di far ricadere la responsabilità dell’aumento dei contagi sugli adolescenti o i vacanzieri che tornano dall’estero, con Lopalco, candidato alle prossime elezioni regionali, che fa quotidianamente terrorismo mediatico parlando addirittura di Tsunami di contagi o di innesco di una seconda ondata, a Borgo Mezzanone succede questo.

Quando dico che andrebbero spazzate via situazioni di degrado da Borgo Mezzanone il mio pensiero corre immediatamente a notizie come questa . Alle porte di Foggia abbiamo una vera e propria bomba sanitaria e l’attuale situazione igienico sanitaria del ghetto di Borgo Mezzanone, purtroppo, non lascia presagire nulla di positivo. Bisogna intervenire immediatamente e con fermezza, si tratta di buonsenso”.