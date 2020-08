Covid_19, positivo di Manfredonia è un giovane rientrato da vacanza all’estero

Manfredonia, 15 agosto 2020. L’unico caso di positività al Covid_19 interessante l’area di Manfredonia è circoscritto ai contatti familiari, tutti attualmente in isolamento. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale.

Come anticipato in esclusiva da StatoQuotidiano.it, Manfredonia era “covid free” dal 10 luglio 2020, dopo la guarigione di un ragazzo già contatto di positivi familiari in seguito negativizzati. Si evidenzia nuovamente che nessun caso di positività è stato registrato a Monte Sant’Angelo, Zapponeta e Mattinata, ma resta oggettivamente basso il numero dei tamponi effettuati per questi comuni (non più di una sessantina in totale, compreso Manfredonia).

Il giovane cittadino risultato positivo al Covid_19, residente nella città sipontina, è rientrato da una vacanza all’estero (non conosciuto il Paese), ed era asintomatico. Il ragazzo sta bene, e lo stesso dicasi per i familiari.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it