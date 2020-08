Foggia, festa patronale: annullata processione, solo messa all’aperto

Si celebra oggi la solenne festività della Madonna dell’Assunta che nel capoluogo dauno coincide con la festa patronale. Le Celebrazioni Eucaristiche presso la Basilica Cattedrale si svolgeranno alle ore 8.30 e alle ore 11.00. I fedeli che tradizionalmente si recano per un atto di venerazione personale, senza dover partecipare alla S. Messa, potranno recarsi nei tempi in cui non sono previste celebrazioni. Nel pomeriggio la Basilica Cattedrale resterà chiusa ai fedeli La solenne Celebrazione Eucaristica Pontificale presieduta da Mons.Vincenzo Pelvi alla quale parteciperanno le autorità civili e militari si svolgerà alle ore 19.30 in piazza XX Settembre. Al termine l’Arcivescovo metropolita di Foggia impartirà la benedizione papale con annessa l’indulgenza plenaria. Per la circostanza la Curia fa sapere che l’ingresso è libero.

Fonte: GdM