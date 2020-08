Manfredonia, furto d’auto sventato: “Il mio vicino ha messo in fuga i ladri”

(Foggiatoday) Tentano di rubare auto parcheggiata in strada, vicino sente rumori sospetti provenire dalla strada e mette in fuga i malviventi. E’, in breve, quando accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, in via Giuseppe Grassi, a Manfredonia.

“E’ successo alle 4 del mattino”, racconta il proprietario dell’auto a FoggiaToday. “Il furto è stato sventato dal mio dirimpettaio, che ha visto tre persone, giunte sul posto con un’auto grigia, armeggiare sulla mia vettura con un apparecchio elettronico. Le urla del mio vicino hanno messo in fuga i malintenzionati e salvato la mia auto. Per questo, ringrazio il mio vicino, che quella notte (grazie al caldo) non dormiva”.(Foggiatoday)