In ricordo di un amico

Manfredonia, 15 agosto 2021. In alcune occasioni avviene che con la morte di una persona si capisce anche di aver perso un amico. L’ amico di cui intendo parlare è Mimì Pacilli, deceduto improvvisamente qualche mese fa.

Lo intravedevo quasi quotidianamente, anche se lo conoscevo dalla metà degli anni ’60. Era solito recarsi di buon mattino a comprare il quotidiano in edicola, intrattenersi in villa e passeggiare per il corso nelle ore serali.

Non era mai da solo, era sempre avvicinato perchè era piacevole dialogare con lui ed era solito, per la esperienza di vita che aveva maturato, dispensare consigli fatti di profonda saggezza. Era un uomo semplice, curioso di sapere , preso dalla famiglia e dal bene comune. Conosciuto in città per la sua bontà e quando poteva non lesinava il fatto di essere altruista.

Lo ricordo anche come politico pragmatico, abilissimo nel comporre le questioni più difficili delle diatribe locali, quando sedeva in Consiglio Comunale negli anni ’70, in coalizione con i comunisti ed i repubblicani. Seppe ricucire, con il sindaco Magno, le diverse opinioni che esistevano in città sulle tematiche ambientali e portò a termine altre questioni che sembravano divisive persino con le minoranze democristiane.

In questi momenti difficili per Manfredonia si sentirà molto la mancanza della sua figura di riformista della prima ora , pronto ad essere “ padre nobile” quando si fosse presentata l’ occasione.

Io lo consideravo un “maestro di vita”, avvertivo la sua felicità ad intrattenersi con me per narrarmi del suo passato e sentirò moltissimo la sua mancanza.

Avrei voluto scrivere di più, ma molto altro lo lascio ben custodito gelosamente nei miei ricordi.

Dott. Nicola CIOCIOLA