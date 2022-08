Dario Santoro trionfa nella 34° Maratonina dei 2 Colli

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 15 Agosto 2022.

Dario Santoro torna a gareggiare in Puglia dopo 3 anni e lo fa in grande stile conquistando la 34° Maratonina dei 2 Colli. Il runner dell’Atletica Potenza Picena ha dominato la gara andando via da subito e chiudendo i 9.900 km con il tempo di 31’27”. Il mezzofondista manfredoniano ha preceduto sul podio Matteo Manuppelli dell’Asd Atletica Apricena (35’10”) e Antonio Bocale (35’38”). L’ex campione italiano di maratona ha trionfato per la nona volta nella tradizionale corsa nel ridente paese garganico con le caratteristiche stradine e la splendida cornice paesaggistica.

Un percorso rinnovato che nelle scorse edizioni vedeva coinvolti appunto i due colli, con la partenza da Cagnano Varano ma che quest’anno si è interamente snodato nell’abitato di Carpino, con diverse saliscendi ad impegnare i partecipanti. Una classica podistica dura che ha dimostrato il crescendo di condizione di Santoro che punta a sintetizzare i propri allenamenti per puntare ad obiettivi più importanti.

Santoro al termine della gara ha dichiarato: “Una gara caratterizzata da un percorso abbastanza impegnativo che abbraccia tutto il paese che non fa mai mancare il suo calore. Ritornare a gareggiare sul Gargano e nella propria terra è stato veramente bello. Senti il sostegno degli amici e di quelle persone che ti hanno visto crescere sportivamente, che ti seguono sui social e della mia famiglia. La ciliegina, poi, è stata la mia ennesima vittoria qui a Carpino. Un allenamento abbastanza discreto e mi complimento con gli organizzatori della gara, nella persona di Santino Basanisi essendo la prima volta del cambio percorso con una bella risposta dei partecipanti. Sono sicuro che la manifestazione crescerà sempre di più”.

La preparazione dell’atleta sipontino, in vista dei prossimi campionati italiani di mezza maratona di ottobre, prevederà come nuovi appuntamenti, quello del 11 settembre con la gara di Deliceto, il ritorno a casa nella 5°edizione della Manfredi Run, nella sua Manfredonia, il prossimo 2 ottobre e l’ultimo step con i campionati italiani a Pisa, dove Santoro cercherà di migliorare la propria prestazione cronometrica.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 15 Agosto 2022.