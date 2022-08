Manfredonia, incidente sul cavalcavia sp58: deceduta donna

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 15 agosto 2022. E’ deceduta una delle due donne coinvolte in un incidente avvenuto la sera del 12 agosto 2022 sul cavalcavia della strada provinciale 58 per San Giovanni Rotondo, che oltrepassa la circonvallazione.

Complessivamente erano stato due le auto coinvolte, con sinistro causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia. Sul posto il giorno dell’incidente gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118.

La donna deceduta, ricoverata all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, era residente in Svizzera ma di nazionalità tedesca. Ferita e non in pericolo di vita un’altra donna, in stato di gravidanza, coinvolta nell’incidente. Anche questa ragazza è residente in Svizzera ma di nazionalità tedesca, come tutti coloro presenti nell’autovettura. Non risultano ulteriori feriti.