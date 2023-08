Ecco il terzo candidato a sindaco di Foggia: è Antonio De Sabato

Foggia. Tre sono ora i candidati alla carica di sindaco di Foggia: oltre a Nunzio Angiola e Giuseppe Mainiero, si è unito ufficialmente alla corsa Antonio De Sabato, ex consigliere comunale.

L’annuncio della sua candidatura è avvenuto nel giorno di Ferragosto e è stato accompagnato da un messaggio chiaro: la decisione di candidarsi non è stata presa alla leggera, soprattutto in considerazione del contesto attuale. De Sabato ha sottolineato l’urgenza di questa candidatura, motivandola con la convinzione che Foggia non debba limitarsi a sopravvivere, ma che sia necessario un cambiamento radicale.

Nel suo post su Facebook, il leader di ‘Progetto concittadino’ ha espresso la sua preoccupazione per il modo in cui spesso ci si abitua a situazioni insoddisfacenti nella città: lavori che non soddisfano, politiche che non servono veramente il popolo e atteggiamenti prepotenti.

Questi elementi hanno contribuito alla sua decisione di intraprendere questa sfida per la guida della città.

Già in passato, De Sabato aveva dimostrato interesse per la politica locale, ottenendo un significativo numero di preferenze con la lista ‘Senso Civico’ durante le elezioni del 2019. Inoltre, aveva preso il posto di Leonardo Di Gioia, dimissionario.

Pur essendo parte della coalizione di centrosinistra, De Sabato aveva criticato la mancanza di una visione chiara per la città all’interno di questa coalizione, definendola un “carrozzone”. Per questo motivo, ha deciso di avanzare la proposta del suo gruppo, cercando di portare un nuovo approccio e una visione fresca alla guida di Foggia.

Lo riporta Foggiatoday.it.