“Game Over”. Foggia, blitz antidroga: regge la tesi della Dda

Foggia – L’inchiesta antidroga “Game over” contro la “Società foggiana” è attualmente oggetto di valutazione da parte dei tre giudici del Tribunale della libertà di Bari.

Questi giudici hanno respinto gran parte dei primi 40 ricorsi difensivi presentati, legati all’inchiesta.

L’indagine ha portato al blitz antidroga del 24 luglio, in cui i carabinieri del nucleo investigativo hanno eseguito 81 delle 82 ordinanze cautelari emesse dal gip di Bari, Francesco Vittorio Rinaldi, su richiesta della Dda.

Le informazioni attuali includono il rilascio di quattro persone (Guido Siani, Ciro Albanese, Angelo Bruno “il pirata” e Angelo Bruno “la ciotta”), mentre nove indagati hanno ottenuto gli arresti domiciliari con una conferma delle prove a loro carico, ma un’attenuazione delle esigenze cautelari. Altri sono stati respinti, inclusi Giuseppe Spiritoso (padre di Lorenzo), Roberto Bruno, Vincenzo Bruno, Arnaldo Consalvo, Francesco Lo Spoto, Ciro Torraco, Antonio Vincenti, Luciano Portante, Giuseppe Bruno, Francesco Roma, Giuseppe Soccio, Michele Spinelli, Anna Catalano, Leonardo Di Noio, Arnaldo Sardella, Michele Consalvo e Pasquale Vacca. Alcuni hanno rinunciato al ricorso, tra cui Rocco Moretti junior e il latitante Vincenzo Fratepietro.

Nella base delle accuse, basate su intercettazioni e dichiarazioni di pentiti, si sostiene che tre clan della “Società” – i Sinesi/Francavilla, i Moretti/Pellegrino/Lanza e i Trisciuoglio/Tolonese – abbiano collaborato per controllare il mercato della cocaina in città.

Gli utili provenienti dallo spaccio sarebbero finiti nelle casse comuni dei clan, utilizzati per pagare affiliati, sostenere le famiglie dei detenuti e coprire le spese legali dell’organizzazione.

L’affare è stimato attorno a 200.000 euro al mese.

Nel corso dei ricorsi al Tribunale della libertà, le difese hanno sollevato questioni come l’insufficienza di indizi per giustificare le misure cautelari, l’assenza di esigenze cautelari a causa della non attualità dei fatti e il coinvolgimento di spacciatori obbligati dai clan. L’inchiesta coinvolge 90 indagati in totale, con accuse di traffico e spaccio di droga, oltre all’aggravante della mafiosità. L’accusa attribuisce il ruolo di promotori a Rocco Moretti, Federico Trisciuoglio e Alessandro Aprile.

Oltre agli arresti in carcere e domiciliari, ci sono stati decessi tra gli indagati durante l’indagine, alcuni a causa di malattia e altri a causa di agguati di mafia irrisolti. L’indagine ha svelato un presunto complesso schema di controllo del mercato della cocaina nella città di Foggia da parte dei clan coinvolti.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.