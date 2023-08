l’incontro tra Edor Grinoza e Re Manfredi – 14^ puntata

Nel cielo terso e luminoso di Manfredonia, verso il tardi del mattino, i raggi del sole si riflettevano sul mare del golfo creando un’incantevole scia di luce. La campagna intorno alla città era vestita di un verde rigoglioso, con i campi coltivati e gli alberi in fiore che danzavano leggeri al vento.

La città era in fermento, la gente era in festa. Edor Grinoza era tornato, dopo tanti anni di assenza, ed era accolto da una folla festante. Gli uomini gli si avvicinavano per stringergli la mano e congratularsi per il suo ritorno. Le donne lo abbracciavano e lo baciavano sulla guancia, esprimendo la loro gioia di riaverlo tra loro.

Tutti i ricordi del passato apparvero nella mente di Giuseppina la Piccola, la vecchia levatrice di corte, appena vide Edor Grinoza camminare per le vie di Manfredonia. Quella stessa levatrice che aveva assistito alla nascita di Edor molti anni prima, quando era ancora un bambino. La sua mente tornò indietro nel tempo, ricordando il giorno in cui lo aveva visto per l’ultima volta, lasciando la città per affrontare il suo destino.

Ma ora Edor era tornato e la città era pronta ad accoglierlo con gioia. Gli abbracci e i sorrisi delle persone dimostravano il calore e l’affetto che provavano per lui. Edor si lasciava abbracciare, si commuoveva di fronte a tanto affetto e amore da parte della sua gente.

Il momento più atteso di quel giorno fu l’incontro tra Edor Grinoza e Re Manfredi. I due amici di vecchia data si abbracciarono calorosamente, come fratelli ritrovati. Si guardarono negli occhi e un’intesa profonda li legò ancora una volta. Non erano solo Re e giardinere del castello, ma erano due uomini che avevano condiviso avventure, sconfitte e vittorie.

“Ben tornato, amico mio,” disse Re Manfredi con voce commossa. “La tua assenza è stata sentita, ma ora sei tornato, e insieme affronteremo ancora nuove avventure.”

“È bello essere tornato,” rispose Edor con un sorriso sincero. “Ho viaggiato per tanti luoghi, ma questa è casa mia. Qui è dove appartengo.”

Edor e Re Manfredi rimasero abbracciati per un po’, immergendosi nel calore dell’amicizia e del legame che li univa. La vecchia levatrice, Giuseppina la Piccola, osservava da lontano, con gli occhi lucidi di emozione. Vedere quei due uomini uniti in un abbraccio sincero e fraterno le riempiva il cuore di gioia.

Il ritorno di Edor Grinoza segnava un nuovo capitolo nella storia di Manfredonia. L’amicizia e l’amore tra Edor e Re Manfredi erano come un faro luminoso, una forza che avrebbe guidato la città verso un futuro di speranza e prosperità.

E così, tra abbracci e sorrisi, la città di Manfredonia festeggiò il ritorno di Edor Grinoza e la vecchia levatrice, Giuseppina la Piccola, guardò con gratitudine il cielo e ringraziò il destino per averli riuniti di nuovo. La storia di Manfredonia avrebbe avuto un nuovo inizio, e questa volta sarebbe stata scritta da uomini coraggiosi, uniti dall’amicizia e dalla lealtà.

Re Manfredi osservò Edor Grinoza con occhi affettuosi e si avvicinò a lui, notando il saio che indossava, che gli conferiva un’aria quasi monastica.

“Mi hai sorpreso con questo aspetto, Edor,” disse il Re. “Sembri un vero monaco.”

Edor sorrise leggermente e annuì. “È vero, ho deciso di intraprendere un percorso di riflessione e ricerca interiore in questi anni di assenza,” rispose. “Mi sono ritrovato in luoghi lontani, ho incontrato persone di diverse culture e credenze. È stata un’esperienza arricchente e profonda.”

Re Manfredi lo osservò con curiosità. “E disse “ Hai trovato ciò che cercavi ?

“Mi sono reso conto che c’era molto di me stesso che non conoscevo,” disse Edor. “Avevo bisogno di allontanarmi dal trambusto della corte e delle responsabilità reali per trovare una connessione più profonda con me stesso e con il mondo che mi circonda,quando sono partito il mondo mi era crollato a dosso “.

“Capisco,” rispose Re Manfredi, comprensivo. “Tutti e due avevamo bisogno di un momento di riflessione e di ricerca interiore. Sono contento che tu abbia trovato ciò che cercavi.”

“Ma ora sono qui,” disse Edor, guardando il suo amico con sincerità. “Sono tornato perché questa è casa mia, ed è qui che appartengo. Non ho mai dimenticato il legame che ci unisce, Manfredi, e sono pronto ad affrontare nuove avventure al tuo fianco, come abbiamo sempre fatto.”

Re Manfredi sorrise, sentendosi sollevato e grato per il ritorno del suo caro amico. “Edor, sei sempre stato un uomo coraggioso e leale,” disse. “La nostra amicizia è stata una forza preziosa nella mia vita.Senza di te in questi anni mi sono sentito perso.”

“Anche tu sei sempre stato un grande amico e compagno di avventure,” disse Edor, commosso. “Non dimenticherò mai i momenti che abbiamo condiviso, le sfide che abbiamo affrontato insieme. Siamo come fratelli, e nulla potrà mai spezzare questo legame.”

I due amici si guardarono negli occhi, che erano lucidi per via delle lacrime, riaffermando il loro affetto e la loro lealtà reciproca. La lontananza e il tempo trascorso non avevano scalfito il legame che li univa, ma lo avevano rafforzato, rendendo la loro amicizia ancora più preziosa e unica.

“Ben tornato, mio caro amico,” disse Re Manfredi, stendendo una mano verso Edor.

Edor prese la mano di Re Manfredi e la strinse con forza. “Grazie, Manfredi,” disse con voce commossa. “Sono felice di essere tornato, e sono pronto a intraprendere nuove avventure al tuo fianco.”

E così, Re Manfredi e Edor Grinoza si riunirono come fratelli, pronti a condividere nuove sfide e avventure nella loro amata Manfredonia. La loro amicizia era un legame eterno, e insieme avrebbero affrontato il futuro, più forti e uniti che mai.

Nella piazza di Manfredonia, l’arrivo di Edor Grinoza non passò inosservato. Re Manfredi notò che il suo caro amico non era tornato da solo, ma accompagnato da una comunità di predicatori provenienti da diverse parti del mondo.

Tra di loro c’era un uomo anziano, il servitore di Edor, che era sordo muto ma aveva uno sguardo profondo e gentile, che parlava al cuore di chiunque lo incontrasse. Al suo fianco, camminava un gruppo di ventiquattro monaci, ciascuno rappresentante di diverse etnie, come gli Africani, i Cinesi, gli Olandesi, i Germani, i Galli, gli Spagnoli e gli Indiani.

Queste persone, sebbene provenienti da culture e luoghi lontani, sembravano accomunate da un’unica ricerca: la pace interiore e la diffusione del messaggio di armonia e amore tra gli uomini.

Durante il loro soggiorno a Manfredonia, Edor e i suoi compagni trascorsero il tempo predicando nelle piazze, nelle chiese e tra la gente comune. Il loro messaggio era semplice ma potente: l’importanza di abbracciare la diversità, di rispettare e amare l’altro, di cercare la pace interiore e di diffondere la gioia e la gentilezza nel mondo.

Questi predicatori erano persone umili e semplici, ma trasmettevano una saggezza antica e profonda. Le loro parole toccavano i cuori di chi li ascoltava e suscitavano un senso di ispirazione e riflessione. Le piazze si riempivano di ascoltatori attenti, che sentivano il bisogno di riflettere sulle proprie azioni e sulle proprie relazioni con gli altri.

Manfredi era colpito dal loro carisma e dalla loro dedizione alla causa della pace. Si sentiva ispirato dalla loro umiltà e dalla loro capacità di unire persone di diverse culture e background in una comunità di amore e armonia.

Quella comunità di predicatori aveva portato un nuovo vento di cambiamento a Manfredonia, un vento di pace e fratellanza che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Con il passare dei giorni, Re Manfredi e i suoi sudditi impararono molte lezioni preziose da quei predicatori, e Manfredonia divenne un luogo dove la diversità era accolta e celebrata, e dove la pace e l’amore regnavano sovrani.

Edor Grinoza e i suoi compagni di viaggio, semplici e umili predicatori, avevano portato un dono speciale a Manfredonia: il dono della pace nel cuore degli uomini. E così, insieme a Re Manfredi, diffusero questo dono tra la gente, cambiando per sempre il destino della città e delle persone che vi abitavano.

L’incontro tra Edor Grinoza e i suoi figli, Cosimo del Santo Michele e Antonia Sabalenka, fu un momento commovente e stracolmo di sentimenti. Dopo cinque anni di assenza, Edor era finalmente tornato a casa, desideroso di rivedere i suoi cari e di riabbracciare la sua famiglia.

Il momento dell’incontro fu carico di emozioni. I figli, ormai cresciuti, avevano accolto suo padre con entusiasmo e un pizzico di timidezza. Nonostante la lontananza, i loro occhi brillavano di affetto mentre si avvicinavano a lui. Edor si commosse nel vedere quanto fossero cresciuti e quanto si fossero evoluti nel corso degli anni.

La madre dei ragazzi, Pucci Debocce, si unì all’incontro, trasmettendo una calda presenza e l’amore di una madre che ha saputo proteggere e crescere i figli con dedizione e forza. I suoi occhi si riempirono di lacrime di gioia nel vedere suo marito tornare sano e salvo.

Nel loro abbraccio, i figli sentivano il calore e la protezione del padre, mentre Edor trovava consolazione nel rivedere la sua famiglia e il legame indissolubile che li univa. Si raccontarono le esperienze di quegli anni di lontananza e ciascuno condivideva le proprie emozioni e ricordi.

I figli raccontarono delle loro avventure e dei progressi nelle loro attività, dimostrando di essere diventati persone forti e intraprendenti. Edor li ascoltava con attenzione e orgoglio, riconoscendo l’incredibile capacità e la determinazione dei suoi figli.

L’incontro fu un momento di condivisione profonda tra padre e figli, un momento di riscoperta dell’affetto familiare e di consapevolezza dell’importanza dei legami familiari. Edor prometteva a se stesso di non allontanarsi più e di essere sempre presente nella vita dei suoi cari.

Quel giorno, la famiglia Grinoza si riunì con il cuore colmo di gioia e gratitudine. Si scambiarono abbracci, sorrisi e parole di amore sincero. Edor, Cosimo ,Antonia e Pucci la amata moglie si erano ritrovati, e la loro unione li avrebbe portati a vivere insieme una nuova fase di crescita e amore reciproco. Quell’incontro rimase impresso nei loro cuori come un momento di rinascita e di riaffermazione del valore della famiglia e dell’amore incondizionato che li legava l’uno all’altro.

La luce del tramonto colorava la stanza dei figli di Edor di una calda sfumatura dorata. Mentre li accompagnava a letto, notò una un foglio di carta appeso alla parete vicino ai loro letti. Con una lieve curiosità, si avvicinò per leggerla. Era una lettera scritta a mano e indirizzata ai suoi cari figli, da Edor stesso prima di partire cinque anni fa .

Con una voce tremante, iniziò a leggere le parole scritte con amore e delicatezza da lui stesso:

“Cari Antonia e Cosimo, questa lettera è un messaggio speciale da parte di chi vi ama più di qualsiasi altra cosa al mondo, vostro padre. Voglio che sappiate quanto siete importanti per me e quanto mi riempie il cuore di gioia e orgoglio vedere le persone straordinarie in cui vi state trasformando.

La vita può essere difficile e spesso sembra come se il mondo intero si stia mettendo contro di voi. Ma vi chiedo di tenere la testa alta, di credere in voi stessi anche quando gli altri dubitano e vi criticano. Siate forti, ma tenete sempre conto dei dubbi degli altri, perché è solo così che possiamo crescere e migliorare.

Ricordate sempre di essere gentili e di non lasciarvi coinvolgere dall’odio e dalla cattiveria. Siate le persone buone che siete, anche se altri potranno ferirvi. Non dimenticate mai la vostra bontà interiore e la vostra saggezza, ma siate anche umili e modesti.

Se avete dei sogni, inseguiteli con passione, ma siate pronti ad accettare anche le delusioni. Non abbiate paura di fallire e ricominciare, perché nella vita ci saranno sempre alti e bassi. Abbiate il coraggio di affrontare i successi e le sconfitte con la stessa determinazione.

La verità sarà spesso distorta e manipolata da persone ingannevoli, ma siate sempre fedeli a voi stessi e alla verità che portate dentro. Costruite le vostre fortune, ma siate pronti a rischiare tutto e ricominciare, senza mai perdere la fiducia in voi stessi.

Sappiate sopportare le sfide e le difficoltà con coraggio e tenacia. Non lasciatevi abbattere quando sembra che tutto sia perduto, ma resistete con la vostra volontà incrollabile.

Se seguirete questi consigli, sarete vere donne è veri uomini , figli miei. Ricordate sempre di dare valore ad ogni momento, di amare la vita e le persone che vi circondano. Siate le persone meravigliose che siete destinati ad essere e ricordate che il vostro padre vi amerà sempre, indipendentemente da tutto.

Con tutto il mio amore. Vostro padre Edor Grinoza

Nella splendida corte di Re Manfredi, l’atmosfera era frizzante di gioia e festeggiamenti, poiché Edor Grinoza, il caro amico del Re, era tornato dopo anni di assenza. Re Manfredi era felice di riabbracciare il suo amico, e insieme con i suoi cortigiani si godevano i momenti di convivialità e di spensieratezza.