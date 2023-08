Ferragosto di fuoco con l’anticiclone Nerone, subito dopo ancora più caldo

Secondo Antonio Sanò, il fondatore del sito www.iLMeteo.it, non ci sono dubbi: l’anticiclone africano chiamato “Nerone” porterà un’ondata di calore intenso a sovrastare le celebrazioni estive del Ferragosto.

Le temperature raggiungeranno agevolmente i 33-34°C in molte città del Centro-Nord, con punte estreme di 36-37°C previste in Toscana e Sardegna.

Le condizioni meteo serene e stabili caratterizzeranno la maggior parte delle regioni. Solo in Trentino Alto Adige e nella regione del Cadore è possibile che si sviluppino temporali nel corso del pomeriggio e della sera.

Il flusso di viaggiatori in occasione del Ferragosto sarà accompagnato da caldo intenso, con il rischio di un “bollino nero” e di afa.

Tuttavia, oltre al Ferragosto, ci sono novità interessanti per i giorni successivi. L’anticiclone africano “Nerone” si rafforzerà ulteriormente e a partire da venerdì 18 causerà un’ulteriore ondata di calore.

Le previsioni delle temperature da questa data sono eloquenti: si prevede un aumento delle temperature che potrebbe raggiungere il culmine nel weekend del 19-20 agosto, o anche successivamente, quando si potrebbero registrare temperature di 38-40°C in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia e nelle parti meridionali dell’Umbria, nelle valli dell’Alto Adige e in diverse zone della Sardegna.

Oltre alle elevate temperature diurne, le ore serali porteranno con sé un aumento dell’afa, con elevati livelli di umidità che contribuiranno ad aggravare il disagio fisico, soprattutto per le persone più fragili come gli anziani e i bambini. L’anticiclone africano potrebbe persistere per altri giorni, almeno fino al 23-24 agosto. Tuttavia, potrebbe poi essere indebolito da un’energica perturbazione atlantica, collegata a un ciclone presente nel Regno Unito.

Per quanto riguarda le previsioni meteo nei giorni a venire:

Martedì 15: Al Nord, ci sarà sole e caldo, con temporali previsti nel pomeriggio e sera su Trentino Alto Adige e Cadore. Nel Centro, il sole sarà predominante insieme a un caldo afoso. Al Sud, il tempo sarà soleggiato con un caldo moderato.

Mercoledì 16: Al Nord, ci saranno cieli sereni, calore e la possibilità di temporali sulle Alpi. Nel Centro, il sole continuerà a splendere, con un aumento delle temperature. Al Sud, si prevede bel tempo con temperature nella norma.

Giovedì 17: Al Nord, il sole sarà abbondante insieme a temperature elevate e temporali consueti lungo i confini alpini. Nel Centro, le temperature aumenteranno ulteriormente, con il sole che rimarrà predominante. Al Sud, il cielo sarà sereno con un incremento delle temperature. La tendenza per i giorni successivi indica una nuova escalation del caldo a partire da venerdì 18, questa volta coinvolgendo anche il Sud.