Viminale, sbarchi di migranti nel 2023 più che raddoppiati

Gli sbarchi dei migranti più che raddoppiati nei primi sette mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso , delitti in generale calo (- 5,4%), aumento delle segnalazioni per il contrasto ai crimini d’odio e dei disordini in occasione delle partite di calcio, boom degli interventi dei vigili del fuoco per dissesti e danni idrici e idrogeologici.

E’ il quadro che emerge dal tradizionale bilancio del Viminale nella giornata di Ferragosto.

Gli arrivi dei migranti via mare quest’anno sono stati 89.158 (rispetto ai 41.435 dello stesso periodo del 2022, con una variazione percentuale del 115,18%).

Il principale Paese di partenza verso l’Italia è la Tunisia (l’anno scorso Libia).

Aumentano i soccorsi a seguito di eventi Sar, coinvolti nel 72,64% dei casi ,e le richieste di asilo (+70,59%), su anche i rimpatri (+28,05%) È stabile il numero degli omicidi (195) ma quelli attribuibili alla criminalità organizzata sono in calo del 36,36%. In lieve aumento le rapine (15.486) e i furti (554.975).

Lo riporta l’ANSA.