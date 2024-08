FOGGIA – Al pronto soccorso del Policlinico di Bari arrivano uno dopo l’altro. Soprattutto anziani “over 70”, disidratati e con la febbre.

Numeri in forte in aumento in questi giorni a causa del caldo.

“Noi lunedì abbiamo registrato oltre 300 pazienti – afferma il vicedirettore dell’emergenza al Policlinico, Francesco Incantalupo – e anche ieri abbiamo avuto un buon incremento di pazienti, oltre 250”.

La situazione è simile in tanti altri ospedali, in sofferenza per la carenza cronica di personale.

Nel tarantino un’impennata con picchi del 20%, a Brindisi e provincia gli accessi sono consistenti pur senza criticità.

In crescita anche nella Capitanata e nel Salento: la presenza di migliaia di turisti peggiora il quadro. Per ferragosto e il periodo successivo non c’è grande ottimismo.

“Non ci aspettiamo una curva in discesa – spiega Incantalupo – anzi ci aspettiamo ancora un incremento.

Anche perchè a tutto questo si aggiunge che i medici di famiglia non sono presenti, perchè anche loro vanno in ferie”.

Oggi temperature vicine ai 40 gradi a Foggia e Lecce, bollino rosso a Bari.

Potrebbe esserci un calo solo nel weekend. In tanti cercano rifugio in riva al mare, con prudenza proteggendosi dal sole.

