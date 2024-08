MANFREDONIA (FOGGIA) – “Cari concittadini, a tutti voi, a coloro che sono qui per turismo o per ritrovare le proprie origini, al personale degli ospedali e alle forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza, vanno i miei migliori auguri in occasione della festività di Ferragosto.

Viviamo questa giornata con entusiasmo, ma anche con la determinazione di costruire una comunità sempre più solidale e pronta a superare i propri limiti.

Manfredonia ha bisogno del nostro impegno e della nostra passione.

Buon Ferragosto a tutti!”

Lo riporta il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca.