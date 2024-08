FOGGIA – Ferragosto da tutto esaurito o quasi sul Gargano ed in particolare lungo la costa da Mattinata a Peschici e Vieste che come sempre fa registrare un grande afflusso di turisti, in particolare dalla Lombardia e dal nord Europa con la tradizionale forte presenza di tedeschi da sempre al vertice del “core business” del promontorio.

Al netto delle previsioni delle organizzazioni di categoria, la sensazione è che Vieste si appresti a ripetere il boom di presenze dello scorso anno, ovvero due milioni di turisti.

«Abbiamo avuto un buon aumento a maggio ed un lieve aumento a giugno con un luglio stazionario attendiamo i dati ufficiali di agosto ma escludo un calo delle presenze», ha puntualizzato il sindaco di Vieste, Nobiletti che, anche in considerazione del suo ruolo di presidente della Provincia di Foggia, ha suggerito la reintroduzione del bonus vacanze per «incentivare anche i consumi delle famiglie» ma anche di «aprire le scuole un pò più tardi come si faceva un tempo per prolungare la stagione turistica».

Ferragosto come detto caratterizzato dall’assalto alle spiagge del litorale garganico, grazie anche ad una politica di contenimento dei prezzi per l’accesso agli stabilimento balneari (dettata va detto anche dalla numerosa concorrenza), ma in ogni caso nell’ultimo week end e con i last minute si sono riempiti anche gli ultimi “vuoti” quanto ad offerta turistica in particolare a Vieste, Peschici, Mattinata e Rodi.

Sarà invece un Ferragosto più legato al turismo pendolare quello che caratterizzerà le spiagge di Siponto e della riviera sud del golfo di Manfredonia fino a Zapponeta e nel nord della Puglia dalla Marina di Lesina fino alla Marina di Chieuti.

Questo, va aggiunto, è dovuto anche alle numerose iniziative che si svolgono nelle città dell’entroterra a cominciare da Foggia dove oggi si celebra la patrona Madonna dei sette veli neri con un programma civile (concerto gratuito di Clementino e spettacoli di fuochi pirotecnici) che richiamerà non meno di cinquantamila visitatori.

Stessa cosa a Lucera e nei principali comuni dei Monti Dauni dove il Ferragosto spesso e volentieri coincide con le tradizionali feste degli emigranti di ritorno.

Tra quelle più interessanti la festa del tango a Biccari con la comunità argentina legata al piccolo centro del Foggiano grazie alle iniziative cosiddette del turismo delle radici.

Un Ferragosto molto particolare si vivrà infine a Poggio Imperiale, a pochi chilometri dal lago di Lesina nel Gargano nord, dove oggi è in programma la gara della dama vivente.

Nel piccolo centro garganico, infatti, c’è l’unica piazza pugliese a scacchiera. Anche questo uno spettacolo da non perdere a partire dalle ore 19.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.