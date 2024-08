Foggia: Attesa per Clementino questa sera in Piazza Cavour

Foggia è pronta a celebrare il Ferragosto con un evento tanto atteso dalla comunità. In piazza Cavour, tutto è ormai predisposto per accogliere il concerto di Clementino, seguito dall’immancabile spettacolo pirotecnico. Le celebrazioni inizieranno già dalle prime luci dell’alba, con la chiusura al traffico veicolare di Piazza Cavour e delle strade adiacenti a partire dalle ore 6:00. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei partecipanti e permettere il corretto svolgimento delle attività programmate. A causa di tali chiusure, il traffico cittadino e le linee di trasporto pubblico subiranno delle deviazioni, con i capolinea degli autobus spostati da via Galliani a via Mazzei fino alla mattina del 16 agosto.

Inoltre, il Comune ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in diverse vie adiacenti alla piazza per l’intera durata dell’evento, al fine di facilitare le operazioni logistiche e di sicurezza. Tra queste vie figurano tratti di via Scillitani, via Galliani, corso Giannone, via Torelli e viale XXIV Maggio. Per garantire la sicurezza durante il concerto e lo spettacolo pirotecnico, dalle 16:00 del 15 agosto e fino a due ore dopo la conclusione degli eventi, sarà vietato introdurre e consumare alcolici, bevande in contenitori di vetro o lattine, nonché petardi e spray urticanti. Saranno ammesse solo bottiglie di plastica senza tappo.

Dopo l’esibizione di Clementino, il pubblico potrà assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico, che quest’anno avrà un impatto acustico ridotto per ragioni tecniche. Nonostante la volontà del Comune di organizzare un evento pirotecnico musicale, le difficoltà logistiche e la necessità di garantire la sicurezza hanno portato alla scelta di un’esibizione più tradizionale.

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha espresso la sua gratitudine e ha sottolineato l’importanza del Ferragosto per la comunità foggiana, descrivendolo come un momento di unione e celebrazione della propria identità culturale. Ha invitato tutti a partecipare agli eventi in programma, ricordando l’importanza di sostenere anche chi è meno fortunato. In conclusione, Foggia si appresta a vivere un Ferragosto di festa e condivisione, con l’auspicio che la città possa accogliere calorosamente cittadini e visitatori in un clima di gioia e serenità.

Lo riporta foggiatoday.it