Foggia. "Il Coordinatore: L’uomo invisibile della Processione"

Foggia. Nel cuore di ogni grande manifestazione religiosa o civile, c’è una figura fondamentale, ma spesso dimenticata: il Coordinatore. Nonostante la sua presenza costante in tutte le processioni, raramente appare nelle fotografie o nei video che immortalano questi eventi. Tuttavia, è proprio grazie a lui se le processioni si svolgono in modo ordinato e sicuro, senza incidenti o disagi per i partecipanti e il pubblico.

Il Coordinatore è sempre un Ufficiale della Polizia Locale, scelto per la sua esperienza e conoscenza delle dinamiche della strada. Armato di radio e paletta, guida il corteo con precisione millimetrica, coordinando ogni aspetto della manifestazione. Ogni passo, ogni fermata, ogni eventuale deviazione dipende dalle sue decisioni, prese in tempo reale per garantire la sicurezza e la fluidità dell’evento. È un ruolo di grande responsabilità, che richiede non solo competenza tecnica, ma anche una profonda capacità di anticipare e prevenire eventuali problematiche.

Il Corpo dei Vigili Urbani di Foggia assicura la presenza del Coordinatore da quasi un secolo. In passato, questo ruolo cruciale è stato ricoperto da figure come i tenenti Biagini, Faleo e Angiolillo. Successivamente, la responsabilità è passata ai tenenti Macario, Iocola e Cavaliere. Oggi, il compito di coordinare le grandi processioni è affidato al Vice Commissario di Polizia Locale Stefano Berardino, che continua con dedizione questa tradizione.

Il motto che accomuna tutti i coordinatori è semplice ma significativo: “La processione si vede quando s’arritire!” Un’espressione che racchiude l’essenza del loro lavoro: solo quando la processione si è conclusa senza intoppi, senza incidenti, senza problemi, si può dire che l’evento sia riuscito. È un lavoro che si svolge nell’ombra, lontano dai riflettori, ma di cui ogni partecipante e spettatore beneficia in modo diretto.

Il Coordinatore non cerca riconoscimenti o gloria. La sua soddisfazione più grande è vedere la processione scorrere senza intoppi, consapevole di aver contribuito in modo fondamentale alla sua buona riuscita. È il custode della sicurezza e dell’ordine, il garante che tutto si svolga come previsto. E anche se il suo nome non appare spesso nei resoconti ufficiali o nelle cronache, è una figura imprescindibile, senza la quale nessuna processione potrebbe dirsi veramente riuscita.