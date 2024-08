SAN GIOVANI ROTONDO (FOGGIA) – “Operazioni di bonifica ancora in corso, raccomandiamo ai cittadini 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐬𝐬𝐞 per motivi di sicurezza, in questa giornata di festa raccomandiamo anche di evitare di accendere fuochi in tutto il nostro territorio.

Con l’importante supporto dei Canadair siamo riusciti a gestire una situazione non facile, la priorità è stata quella di tutelare i pazienti presenti nella struttura degli “Angeli di Padre Pio”, le operazioni sono durate tutta la notte e la bonifica è ancora in corso.

Chiediamo a tutti la massima collaborazione”.

Lo riporta il Comune di San Giovanni Rotondo.

“Le operazioni di spegnimento del rogo che ha colpito il comune di San Giovanni Rotondo sono ancora in corso.

Purtroppo, il vento moderato non facilita il lavoro delle squadre AIB.

Continuiamo a monitorare la situazione e speriamo che tutto si risolva presto”.

Lo riporta il Gruppo Soccorritori Gamma27.