"L'area Scaloria non è più pericolosa per il Luna Park. I miracoli 'copiati' dell'Amministrazione La Marca. Paradosso Valente"

Ebbene, con Delibera di Giunta n.10 del 13/08/2024, è stata approvata “L’INDIVIDUAZIONE AREE DA DESTINARE A SPETTACOLI VIAGGIANTI, BANCHI FIERA E MANIFESTAZIONI. E INDIRIZZI PER LA FESTA PATRONALE IN ONORE DI MARIA SS DI SIPONTO”.

Ma, non è tutto. A ben leggere la Delibera di Giunta n.10 del 13 agosto 2024 si evince il parere positivo dell’Assessore Maria Teresa Valente che, invece, a luglio 2022, scrisse un esposto alla Soprintendenza Archeologica Foggia e Bat (a cui l’Amministrazione Rotice rispose con una dettagliata nota tecnica del 20 luglio 2022, conseguendo parere favorevole) per segnalare la pericolosità e l’inidoneità della zona Scaloria per tale utilizzo, a causa della presenza nel sottosuolo dell’omonima area archeologica. Oltretutto, la medesima zona era stata adibita a luna park e spazio bancarelle anche all’epoca dell’Amministrazione Riccardi, dove la stessa Assessora ricopriva il ruolo di staff della segreteria del sindaco per quasi un decennio.