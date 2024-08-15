CERIGNOLA (FOGGIA) – Ora è ufficiale: sul prato del Monterisi potranno disputarsi gare ufficiali dei campionati professionistici di calcio.
Il nuovo manto erboso ha superato i test effettuati dai tecnici del laboratorio Sports Labs nella mattinata del 13 agosto.
L’esito dei test ha consentito il rilascio della certificazione “FIFA Quality Pro”, richiesta dalla Federazione Italiana Gioco Calcio per disputare gare ufficiali di campionati professionistici.
“𝐼 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑡𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑓𝑎𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑟𝑏𝑜𝑠𝑜, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑣𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑜.
𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎 𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎𝑡𝑜𝑖.
𝐼𝑛𝑓𝑖𝑛𝑒, 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜.” Commenta l’assessore ai Lavori pubblici Michele Lasalvia.
“𝑇𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑒 𝐼 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖.
𝐿’𝐴𝑢𝑑𝑎𝑐𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑐ℎ𝑒𝑟𝑎̀ 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜.
𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎.
𝐶𝑖 𝑣𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑖𝑙 30 𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑖.” Aggiunge l’assessora allo Sport Teresa Cicolella.