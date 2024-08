FOGGIA – Avvio con il maltempo e tanti temporali, poi con il passare dei giorni una nuova spinta dell’anticiclone africano: queste le previsioni meteo della prossima settimana a partire dal 19 agosto 2024.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro europeo, già tra lunedì 19 e martedì 20 agosto il passaggio di un ciclone alimentato da correnti instabili in discesa dal Nord Europa provocherà non poche precipitazioni su molte regioni dell’Italia.

Come capita spesso con questo genere di configurazione, l’ingresso delle correnti fresche in quota destabilizzerà l’atmosfera favorendo la formazione di piogge e temporali dapprima al Nord-est, in estensione poi (martedì) anche alle regioni del Sud.

Visti i forti contrasti tra masse d’aria diverse non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate.

Da mercoledì 21 agosto però, una vasta area di alta pressione di origine subtropicale riguadagnerà lo spazio perduto.

Insomma, riecco il famigerato anticiclone africano, direttamente dal deserto del Sahara, che si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo.

Oltre a una maggior stabilità atmosferica con tanto sole, ci aspettiamo anche un deciso aumento delle temperature con punte massime fin verso i 30/35°C su Sicilia, Calabria e Puglia.

