Manfredonia. Ecco “ZIG ZAG”, nuovo format di Statoquotidiano. I puntata: Domenico La Marca (VIDEO)

Il 13 agosto 2024, alle ore 18:30, ha preso ufficialmente il via “Zig Zag”, un nuovo format di Statoquotidiano ideato e curato da Salvatore Clemente. L’iniziativa, pensata per facilitare un dialogo diretto e trasparente tra i cittadini e l’amministrazione comunale, ha visto la sua prima edizione registrare un notevole successo. Attraverso questo format, la comunità di Manfredonia ha avuto l’opportunità di interfacciarsi in modo attivo con i rappresentanti locali, ponendo domande e ricevendo risposte immediate e concrete.

“Zig Zag” si propone come un ponte tra il pubblico e l’amministrazione, con Statoquotidiano che svolge il ruolo di mediatore imparziale. L’obiettivo è quello di creare uno spazio in cui i cittadini possano esprimere le loro preoccupazioni, proporre soluzioni e contribuire in modo costruttivo al miglioramento della città. Prima di ogni appuntamento, un articolo pubblicato dalla redazione include un link e un QR code che rimandano a un modulo online. Questo modulo permette ai lettori di inviare domande indirizzate agli amministratori comunali.

Le regole per la formulazione delle domande sono state chiare sin dall’inizio: brevità, circostanza e un tono costruttivo sono fondamentali. Inoltre, per mantenere un dialogo civile e rispettoso, non sono ammesse domande offensive. La redazione di Statoquotidiano ha il compito di selezionare le due domande più pertinenti tra quelle inviate, garantendo così che il dialogo sia mirato e produttivo.

Il Sindaco Domenico La Marca risponde ai cittadini

Durante il primo appuntamento di “Zig Zag”, il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, è stato il protagonista del dialogo con i cittadini. Le domande selezionate dalla redazione hanno toccato temi di grande rilevanza per la comunità.

Tra le domande: la gestione dei rifiuti e la pulizia delle strade cittadine. Il cittadino ha chiesto al Sindaco quali misure concrete l’amministrazione stesse adottando per migliorare la raccolta differenziata e combattere l’abbandono dei rifiuti.

Il debutto di “Zig Zag” ha mostrato il potenziale di questo nuovo format nel promuovere un dialogo costruttivo e trasparente tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Il Sindaco La Marca ha lodato l’iniziativa, definendola un’opportunità preziosa per ascoltare direttamente le esigenze dei cittadini e rispondere in modo tempestivo e concreto.

Salvatore Clemente, ideatore del format, ha espresso soddisfazione per la partecipazione attiva dei cittadini e ha annunciato che “Zig Zag” continuerà con cadenza regolare. Ogni nuovo appuntamento sarà un’occasione per affrontare temi cruciali per la comunità e trovare insieme soluzioni efficaci. La partecipazione dei cittadini rimarrà un elemento centrale del format, che mira a rafforzare il senso di comunità e a migliorare la qualità della vita a Manfredonia.

Con “Zig Zag”, Statoquotidiano si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l’informazione territoriale e per la promozione di un dialogo aperto e partecipativo, dimostrando quanto sia importante, oggi più che mai, un confronto diretto tra cittadini e amministratori.