Manfredonia. Incidente stradale ieri, 14 agosto, in Via Gargano intersezione con Via Tasso nei pressi del Bar Pace. Due ragazzini in bici sarebbero stati investiti accidentalmente da un’autovettura. Uno dei ragazzini ha dovuto fare ricorso alle cure mediche del 118 che lo ha trasportato a San Giovanni Rotondo per accertamenti.

Sul posto operatori della polizia municipale e sanitari del 118.