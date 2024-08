MANFREDONIA (FOGGIA) – Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella, denuncia l’abbandono illecito di rifiuti “speciali pericolosi” in località Masseria Cozzolete, in un’area di proprietà dell’AQP.

I rifiuti presenti nell’area sono stati documentati con un video, dalle stesse Guardie Ambientali: “Lastre di eternit (amianto) ,tubi di gomma, pneumatici, materiali di risulta, pedane e tanta immondizia.

Per chi amministra la cosa pubblica e per i cittadini che rispettano le regole non c’è cosa più frustrante che vedere tanta maleducazione e disprezzo verso il prossimo e i luoghi in cui viviamo da parte di chi getta i propri rifiuti nell’ambiente – ha spiegato il responsabile delle Guardie Ambientali Alessandro Manzella.

Quel lembo di terreno, è diventata una discarica abusiva a cielo aperto e nessuna autorità locale si preoccupa ad intervenire.

Si confida in un intervento del neo sindaco Domenico La Marca, affinché questa situazione di pericolo e degrado ambientale, venga risolta al più presto”.

Lo riporta Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.