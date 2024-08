“In questi giorni particolarmente caldi, caratterizzati da un aumento delle temperature e dalla maggiore affluenza di persone per le attività di intrattenimento, la cura della nostra città diventa un tema di fondamentale importanza.

Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e ASE, sono stati installati in via sperimentale nuovi cestini per la raccolta differenziata in punti strategici del centro cittadino. Questa iniziativa pensata in particolare a coloro che visiteranno il centro durante il ponte di Ferragosto. I nuovi contenitori sono stati collocati in aree di grande affluenza, come gli spazi dove si terrà la manifestazione “STREAT – La Notte Bianca” la sera del 16 agosto, e nei luoghi di maggior interesse storico della nostra città.

L’obiettivo è promuovere una raccolta differenziata più efficace e consapevole, contribuendo così a mantenere le nostre strade pulite e accoglienti. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipende dalla collaborazione di tutti i cittadini. Solo lavorando insieme potremo rendere il nostro centro cittadino un luogo sempre più ospitale e decoroso.

Questa attività si inserisce in un percorso più ampio che l’amministrazione sta portando avanti per migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata a Manfredonia. Un primo passo verso un impegno che vogliamo estendere a ogni strada e piazza della nostra città, affinché Manfredonia possa diventare un esempio di sostenibilità e attenzione all’ambiente.”

L’Assessore all’Ambiente e alla Qualità della Vita Maria Rita Valentino