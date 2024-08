Processione della Madonna dei Sette Veli: una giornata di devozione e tradizione a Foggia

Foggia, 14 agosto 2024 – Oggi la città di Foggia si è raccolta in un profondo atto di fede e devozione durante la tradizionale Processione della Madonna dei Sette Veli, un evento che ogni anno attira migliaia di fedeli e turisti, consolidandosi come uno dei momenti più sentiti della vita religiosa cittadina.

La giornata è iniziata presto con la celebrazione della Santa Messa presso la Cattedrale di Foggia, conosciuta come la Chiesa della Beata Maria Vergine Assunta in Cielo. Questa chiesa, cuore spirituale della città, è il luogo dove è custodita l’icona della Madonna dei Sette Veli, un simbolo carico di storia e misticismo. L’icona, secondo la tradizione, apparve miracolosamente a Foggia nel 1731, e da allora è diventata il fulcro della devozione mariana locale.

Dopo la Messa, intorno alle 10:00, è partita la solenne processione che ha visto la sacra icona della Madonna portata in spalla lungo le strade principali della città. Il percorso, addobbato con fiori e luminarie, è stato scandito dai canti liturgici e dalla recita del Rosario, mentre i fedeli, alcuni scalzi in segno di penitenza, hanno seguito in silenzio il corteo. La statua della Madonna, avvolta nei suoi sette veli, ha attraversato con maestosità i quartieri di Foggia, accompagnata dal suono delle bande musicali e dal rintocco delle campane che echeggiavano per tutta la città.

La processione non è solo un momento di preghiera, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e identità dei foggiani. Molti abitanti, infatti, hanno decorato balconi e finestre con drappi e bandiere in onore della Madonna, e lungo il percorso si sono organizzati piccoli altari votivi, dove il corteo si è fermato per brevi momenti di raccoglimento.

La Madonna dei Sette Veli, detta anche Iconavetere, è profondamente radicata nella cultura e nella storia di Foggia. Ogni anno, la sua processione rappresenta un punto di incontro tra passato e presente, mantenendo vive le tradizioni antiche e rinnovando la fede popolare. L’evento di oggi ha confermato ancora una volta l’importanza di questo rito per la comunità locale, che nonostante il trascorrere del tempo, continua a partecipare con fervore e partecipazione.

La giornata si concluderà in serata con il rientro della statua in Cattedrale, accompagnato da uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Foggia, segnando così la chiusura di una delle manifestazioni più amate e sentite dalla città.

La Processione della Madonna dei Sette Veli rimane un pilastro della spiritualità foggiana, un evento che ogni anno richiama l’intera comunità e che rafforza il legame tra i cittadini e la loro Patrona, in un’atmosfera di profonda devozione e unione.