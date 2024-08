Nell’antica Roma, già tra il I e il II secolo a.C., erano noti gli effetti devastanti prodotti dalla concentrazione di poteri nelle mani dell’imperatore Augusto. Oggi, nella nostra Città, si ripropongono gli stessi schemi concettuali e comportamentali. Con un decreto (n. 7/2024), infatti, il sindaco si è attribuito, tra le altre, le competenze in materia di igiene urbana e trasparenza amministrativa.

Per quanto riguarda l’igiene urbana, la situazione è semplicemente imbarazzante e ampiamente documentata dai cittadini e dalla stampa. Manfredonia presenta gravi inefficienze in ogni area, sia centrale che periferica. In alcune zone periferiche, la vegetazione cresce rigogliosa lungo i marciapiedi e nelle aree pubbliche; il Lungomare del Sole è ridotto a un ricettacolo di rifiuti sparsi; la riviera sud e San Salvatore sono colmi di rifiuti da cui emanano odori nauseabondi.

Per quanto riguarda la trasparenza, questa viene violata, addirittura nei confronti della figura del consigliere comunale, a cui la legge garantisce il diritto inviolabile di ottenere tutte le notizie e informazioni utili per svolgere il proprio mandato nell’interesse dei cittadini. Ho presentato richieste di accesso agli atti a diversi uffici, limitate a pochi documenti, ma, nonostante sia trascorso molto tempo rispetto ai termini previsti, non ho ricevuto alcuna risposta, tranne in due casi isolati.

Ho quindi informato la Prefettura, confidando in un intervento che ripristini le regole. Non intendo affatto arretrare e, se necessario, mi rivolgerò alle autorità centrali di fronte a ulteriori condotte omissive. E la trasparenza, tanto proclamata in termini altisonanti, dov’è finita?”.

Lo dichiara in una nota Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.