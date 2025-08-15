Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) ha definito il calendario nazionale del fermo pesca 2025, stabilendo le date di interruzione dell’attività per i diversi Compartimenti Marittimi.
Dal 31 luglio al 13 settembre il fermo riguarda i Compartimenti Marittimi da Trieste ad Ancona.
Dal 16 agosto al 29 settembre si fermeranno i Compartimenti da San Benedetto del Tronto a Bari, includendo quindi Manfredonia.
Dall’1 al 30 ottobre scatterà lo stop per gli altri Compartimenti Marittimi, tra cui Brindisi, Gallipoli, Taranto, Corigliano Calabro, Crotone, Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Gaeta, Roma Fiumicino, Civitavecchia, Livorno, Portoferraio, Marina di Carrara, Viareggio, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milazzo, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, La Maddalena e Olbia.