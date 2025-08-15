Edizione n° 5794

METEO // Puglia – Gargano. Meteo dal 14 al 16 agosto: sole protagonista con qualche nube di passaggio
14 Agosto 2025 - ore  13:40

TURCHIA // Bimbo di 10 mesi muore in vacanza in Turchia: famiglia bloccata dalla burocrazia per il rientro della salma
14 Agosto 2025 - ore  14:33

Fermo pesca 2025, stop a Manfredonia dal 16 agosto

MANFREDONIA Fermo pesca 2025, stop a Manfredonia dal 16 agosto

PESCA MANFREDONIA, STATOQUOTIDIANO.IT

PESCA MANFREDONIA, STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) ha definito il calendario nazionale del fermo pesca 2025, stabilendo le date di interruzione dell’attività per i diversi Compartimenti Marittimi.

Dal 31 luglio al 13 settembre il fermo riguarda i Compartimenti Marittimi da Trieste ad Ancona.

Dal 16 agosto al 29 settembre si fermeranno i Compartimenti da San Benedetto del Tronto a Bari, includendo quindi Manfredonia.

Dall’1 al 30 ottobre scatterà lo stop per gli altri Compartimenti Marittimi, tra cui Brindisi, Gallipoli, Taranto, Corigliano Calabro, Crotone, Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Gaeta, Roma Fiumicino, Civitavecchia, Livorno, Portoferraio, Marina di Carrara, Viareggio, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milazzo, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, La Maddalena e Olbia.

Nessun campo trovato.