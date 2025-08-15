Edizione n° 5794

Home // Eventi // Ferragosto a Vieste: il cielo si accende di luci e colori sul mare

FUOCHI Ferragosto a Vieste: il cielo si accende di luci e colori sul mare

L’evento, in programma giovedì 15 agosto 2025, prenderà il via alle 23:59 dal molo nord del Porto Turistico

Ferragosto a Vieste: il cielo si accende di luci e colori sul mare

ph COMUNE DI VIESTE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Agosto 2025
Eventi // Gargano //

Vieste si prepara a celebrare il Ferragosto con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il tradizionale spettacolo pirotecnico che, come ogni anno, regalerà emozioni e magia a residenti e turisti.

L’evento, in programma giovedì 15 agosto 2025, prenderà il via alle 23:59 dal molo nord del Porto Turistico, location che offrirà una visuale privilegiata per ammirare i giochi di luce riflettersi sulle acque dell’Adriatico.

Tra il fragore delle esplosioni e la danza dei colori nel cielo notturno, Vieste si vestirà di festa, rinnovando una tradizione che unisce il fascino del mare alla suggestione dell’arte pirotecnica. Un momento da condividere con la comunità e con chi sceglierà di vivere il Ferragosto nella perla del Gargano, immersi in un’atmosfera di pura emozione.

