Foggia, cavallo muore per West Nile Virus: la proprietaria: "Il vaccino non cura, ma serve solo a prevenire"

Si chiamava Lord Lisa, ma per tutti era semplicemente Lallo. Un cavallo da salto ostacoli di categoria 130 cm, dal carattere dolce e socievole, che si è spento nella notte tra il 3 e il 4 agosto a causa del West Nile Virus. A raccontare la sua storia, con voce ancora rotta dalla commozione, è la proprietaria Benedetta Corsini, decisa a trasformare il dolore in un appello a tutti i proprietari di cavalli.

Il decesso di Lallo è avvenuto in provincia di Foggia, a Manfredonia, ma secondo Corsini il suo non è un caso isolato. «Era un animale seguito e protetto – spiega – ma il virus può colpire ovunque, non fa distinzioni tra un cavallo lasciato in campagna e uno custodito nel miglior maneggio».

La donna racconta che l’animale, pur essendo già stato punto da una zanzara portatrice del virus, non mostrava sintomi. Il veterinario, non rilevando nulla di anomalo, aveva quindi proceduto alla vaccinazione. «Il problema – sottolinea – è che il vaccino non cura, ma serve solo a prevenire. Se l’animale è già infettato, anche se asintomatico, il vaccino può peggiorare la situazione in modo drammatico. Nel caso di Lallo, nel giro di poche ore è peggiorato fino a morire».

L’autopsia, eseguita dopo la segnalazione all’ASL, ha confermato la positività al West Nile Virus e ha evidenziato una carica batterica molto alta. Secondo Corsini, questo dimostra quanto sia fondamentale eseguire test diagnostici prima della somministrazione del vaccino: «Il mio cavallo è morto perché non sapevamo che fosse già infetto. Ho speso 200 euro per quello che, alla fine, è stato il colpo di grazia. Se avessimo fatto prima gli esami, forse oggi sarebbe ancora qui».

La proprietaria ricorda che il periodo di incubazione del virus non è sempre chiaro e che la malattia può rimanere silente per giorni, rendendo difficile l’individuazione dei casi senza controlli specifici. «Bisogna fare prevenzione in modo consapevole – ribadisce –. Non basta affidarsi al vaccino: bisogna prima accertarsi che l’animale sia sano. Solo così si può davvero tutelarlo».

In Capitanata, al momento, sono stati confermati tre casi di West Nile Virus nei cavalli, due dei quali nella stessa provincia. Ma Corsini teme che il numero reale possa essere più alto: «Non tutti i casi vengono rilevati o dichiarati. Purtroppo, molti animali muoiono senza che venga fatta una diagnosi certa. Per questo voglio sensibilizzare i proprietari: fate i test, proteggete i vostri cavalli, non sottovalutate il rischio».

Lallo, racconta, era parte integrante della sua vita: «Era bellissimo, affettuoso, una presenza costante. Con lui se n’è andato un pezzo del mio cuore». Il dolore è grande, ma la speranza di Benedetta è che la sua esperienza possa servire a salvare altri animali: «Se anche solo un proprietario, leggendo la mia storia, deciderà di fare un test prima di vaccinare, allora la morte di Lallo non sarà stata vana».

Oggi, il ricordo di quel cavallo speciale vive nelle parole della sua proprietaria e nel messaggio che ripete con determinazione: «Informarsi, prevenire, proteggere. Il West Nile è un nemico silenzioso, ma con attenzione e controlli possiamo ridurre il rischio. Non possiamo fermare le zanzare, ma possiamo evitare di perdere altri Lallo».