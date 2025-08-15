Edizione n° 5793

METEO // Puglia – Gargano. Meteo dal 14 al 16 agosto: sole protagonista con qualche nube di passaggio
14 Agosto 2025 - ore  13:40

TURCHIA // Bimbo di 10 mesi muore in vacanza in Turchia: famiglia bloccata dalla burocrazia per il rientro della salma
14 Agosto 2025 - ore  14:33

Foggia-Siracusa, prima volta in Coppa Italia Serie C: i precedenti sorridono agli aretusei

Bisognerà poi attendere trent’anni per rivedere il confronto

Redazione
Redazione
15 Agosto 2025
15 Agosto 2025
Foggia e Siracusa si preparano a incrociare i guantoni per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Per entrambe sarà un test importante per inaugurare al meglio la stagione, ma la sfida avrà anche un sapore speciale: è infatti la prima volta che le due formazioni si affrontano in questa competizione.

I precedenti raccontano una storia che appartiene interamente al campionato di Serie C, nelle sue varie denominazioni. In totale si contano 11 confronti ufficiali, con un bilancio leggermente favorevole agli azzurri: 5 vittorie siciliane, 4 successi pugliesi e 2 pareggi.

La prima sfida risale alla stagione 1929-30, quando il Foggia vinse 2-1 grazie alle reti di Marchionneschi e Pavanello, mentre per il Siracusa andò a segno Macchi. Si giocava allora in Prima Divisione, antesignana della Serie C. La rivalità si rinnovò nel 1939-40 con un 2-2, preludio al primo blitz siciliano in terra pugliese: nel 1940-41 Viani e Morgia firmarono l’1-2, risultato replicato l’anno successivo grazie alla doppietta di Pistritto.

Nel dopoguerra, stagione 1946-47, un’altra vittoria esterna per il Siracusa (2-3), seguita dall’1-1 del 1958-59 e dal nuovo successo ospite per 1-2 nel 1959-60. La serie positiva degli aretusei si interruppe nel 1961-62, quando Nocera regalò ai rossoneri un prezioso 1-0. Ben più larga fu la vittoria foggiana del 1979-80: Grilli e una tripletta di Tivelli confezionarono un rotondo 4-0.

Bisognerà poi attendere trent’anni per rivedere il confronto. Nel 2010-11, il Siracusa espugnò lo Zaccheria 0-2 con una doppietta di Mancino, mentre l’ultimo incrocio, nel 2016-17, sorrise nettamente al Foggia, vittorioso 3-0 grazie alle reti di Coletti, Agnelli e Mazzeo.

Oggi la storia si arricchisce di un nuovo capitolo. Per il Foggia, l’occasione di sfatare il tabù Coppa contro i siciliani; per il Siracusa, la possibilità di confermare la tradizione favorevole in Puglia. La parola, adesso, passa al campo.

Lo riporta sportcity.it

