Manfredonia, alla Parrocchia San Camillo de Lellis arriva la reliquia di San Giovanni Bosco

CHIESA Manfredonia, alla Parrocchia San Camillo de Lellis arriva la reliquia di San Giovanni Bosco

L’evento rappresenta non solo un’importante occasione per la comunità religiosa locale, ma anche un invito aperto a tutti i fedeli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Agosto 2025
Manfredonia

In occasione del 210° anniversario della nascita di San Giovanni Bosco, la comunità parrocchiale di San Camillo de Lellis, a Manfredonia, vivrà un momento di particolare intensità spirituale. Sabato 16 agosto, alle ore 19, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal salesiano don Erino Leoni, verrà accolto con gioia il dono della reliquia “ex ossibus” del santo fondatore dei Salesiani, simbolo di profonda devozione e legame con la sua eredità spirituale.

La frase di Don Bosco – “La prima felicità per un ragazzo è sapersi amato” – scelta come motto dell’iniziativa, racchiude l’essenza del suo carisma educativo e pastorale, che ha segnato generazioni di giovani in tutto il mondo.

L’evento rappresenta non solo un’importante occasione per la comunità religiosa locale, ma anche un invito aperto a tutti i fedeli e devoti del territorio a partecipare, per rinnovare insieme la fede e il messaggio di amore e accoglienza che San Giovanni Bosco ha lasciato come preziosa eredità.

