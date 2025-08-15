La Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica ha annunciato un potenziamento straordinario dei controlli in mare e a terra in vista del Ferragosto, con particolare attenzione al porto di Manfredonia e alla costa garganica.

Dal 13 al 17 agosto, periodo di massimo afflusso turistico, la Guardia Costiera sarà impegnata per garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e turisti che affolleranno spiagge e acque del promontorio del Gargano, meta privilegiata per le vacanze estive.

Manfredonia: scalo strategico sotto vigilanza

Il porto di Manfredonia rientra tra i principali punti di approdo interessati dal massiccio piano di vigilanza che coinvolge anche Bari, Monopoli e Brindisi. Per la settimana di Ferragosto sono attesi circa 60.000 transiti complessivi, tra arrivi e partenze.

Qui, la Guardia Costiera presidierà aree di sbarco e imbarco, regolerà i flussi veicolari interni al porto e rafforzerà i controlli di sicurezza per prevenire attività illecite o atti intenzionali che possano compromettere l’operatività dello scalo.

Mezzi e uomini in campo

L’operazione “Mare e laghi sicuri 2025”, avviata lo scorso 16 giugno, vede impegnati complessivamente 800 uomini e donne delle Capitanerie di porto nei 29 uffici marittimi della giurisdizione, con 40 mezzi navali e 30 mezzi terrestri. Nel Gargano, le pattuglie saranno attive sia lungo le spiagge più frequentate — come quelle di Vieste, Peschici e Mattinata — sia in mare per interventi rapidi di soccorso.

Sicurezza e sanzioni

Dall’inizio dell’operazione sono stati effettuati 14.000 controlli e comminate 650 sanzioni amministrative per un totale di circa 230.000 euro.

Le attività hanno portato al sequestro di ombrelloni, sdraio e lettini abusivamente posizionati, restituendo alla libera fruizione pubblica oltre 8.500 mq di spiagge e specchi acquei.

Non sono mancati anche interventi giudiziari: 9 persone deferite per violazioni relative alla sicurezza della navigazione, del diporto e alla tutela ambientale.

Soccorsi e prevenzione

Oltre 100 le operazioni di search and rescue in ambito regionale, con il soccorso di 22 unità da diporto e 180 persone salvate o assistite. Si contano anche circa 900 interventi per malori in spiaggia, di cui molti legati a comportamenti imprudenti o alla sottovalutazione delle condizioni del mare.

Sul Gargano, dove il mare può cambiare rapidamente, la Guardia Costiera raccomanda massima prudenza, il rispetto delle ordinanze balneari e l’uso corretto delle attrezzature di sicurezza.

Contatti di emergenza

Per le emergenze in mare, sempre attivo il Numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera.