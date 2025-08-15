Edizione n° 5793

Puglia – Gargano. Meteo dal 14 al 16 agosto: sole protagonista con qualche nube di passaggio
14 Agosto 2025 - ore  13:40

Bimbo di 10 mesi muore in vacanza in Turchia: famiglia bloccata dalla burocrazia per il rientro della salma
14 Agosto 2025 - ore  14:33

Home // Gargano // Rottura improvvisa e imprevedibile della condotta di alimentazione degli abitati di Peschici e Vieste

CRONACA Rottura improvvisa e imprevedibile della condotta di alimentazione degli abitati di Peschici e Vieste

Tecnici al lavoro ininterrottamente per consentire il ripristino della funzionalità della condotta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Agosto 2025
Gargano // Manfredonia //

Nella serata di oggi, 14 agosto, grazie al monitoraggio in continuo delle portate, attraverso il sistema di telecontrollo, è stata rilevata un’importante ed imprevista rottura della condotta dello schema idrico Fortore che alimenta il Gargano nord. Al momento le condizioni del servizio negli abitati di Peschici e Vieste (FG) sono stabili. I tecnici di Acquedotto Pugliese sono prontamente intervenuti e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino della piena funzionalità della condotta.

I lavori, in considerazione delle caratteristiche della condotta di grandi dimensioni e delle alte pressioni di esercizio, unite alla natura impervia del terreno, sono particolarmente impegnativi. Al momento le condizioni del servizio negli abitati di Peschici e Vieste (FG) sono stabili, proseguono le restrizioni notturne nell’abitato di Vieste già previste e comunicate precedentemente. Nelle prime ore della mattinata di domani 15 agosto, sulla base dell’andamento dei lavori, sarà possibile fornire ulteriori aggiornamenti.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi o il loro aggravarsi.

Per informazioni:

  • Numero Verde 800.735.735
  • www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)

