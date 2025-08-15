Tragedia in Puglia: Giovanni Faniulo cade durante il montaggio delle luminarie, morto sul colpo

Valenzano (Bari) – La giornata di Ferragosto in Puglia si apre con un nuovo dramma sul lavoro. Alle prime luci dell’alba, un operaio di 46 anni, Giovanni Faniulo, originario di Putignano, ha perso la vita a Valenzano mentre stava montando le luminarie per la festa patronale di San Rocco.

L’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino in una delle strade del centro storico, dove già da giorni si stava lavorando per allestire le strutture luminose che avrebbero illuminato le celebrazioni. Secondo una prima ricostruzione, Faniulo – socio della ditta incaricata dell’allestimento – stava operando a circa tre metri di altezza quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio precipitando a terra.

L’impatto è stato violento. I colleghi, sotto shock, hanno immediatamente chiamato il 118. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’ambulanza e un’équipe medica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: l’uomo era già in arresto cardiocircolatorio e non ha mai ripreso conoscenza.

Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono state affidate ai Carabinieri della stazione di Valenzano, coordinati dalla Procura di Bari. Gli inquirenti stanno verificando se fossero presenti tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa e se l’operaio indossasse dispositivi di protezione individuale, come imbracature o caschi. Non si esclude che un cedimento strutturale o un improvviso malore possano aver contribuito alla caduta.

Il sindaco di Valenzano ha espresso profondo cordoglio a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza: «Questa tragedia colpisce tutti noi. Il nostro pensiero va alla famiglia di Giovanni, in un momento di dolore immenso». La festa patronale, che si sarebbe dovuta svolgere nei prossimi giorni, potrebbe ora subire modifiche nel programma in segno di lutto.

Quello di Valenzano non è purtroppo un episodio isolato. Poche ore prima, nella stessa mattina di Ferragosto, a Manduria, nel Tarantino, un netturbino di 55 anni è morto dopo essere stato travolto da una moto mentre era in servizio per la raccolta dei rifiuti. In entrambi i casi, si tratta di lavoratori impegnati in attività essenziali per la comunità, stroncati da incidenti improvvisi e drammatici.

I sindacati, appresa la notizia del duplice incidente mortale, hanno ribadito l’urgenza di rafforzare i controlli e la cultura della sicurezza sul lavoro. «Non possiamo rassegnarci a considerare normali queste tragedie – ha dichiarato un rappresentante della CGIL Puglia –. Ogni infortunio è una ferita alla società e un fallimento del sistema di prevenzione».

Secondo gli ultimi dati Inail, in Italia il numero di incidenti sul lavoro con esito mortale rimane alto, con una media di oltre due vittime al giorno. L’edilizia e le attività di manutenzione in quota, come nel caso di Faniulo, rientrano tra i settori a maggior rischio. Proprio per questo la normativa prevede procedure rigorose e l’utilizzo di attrezzature specifiche, che tuttavia non sempre vengono rispettate o risultano sufficienti a prevenire ogni rischio.

Intanto, a Putignano, la comunità di origine della vittima si è stretta attorno alla famiglia. Amici e conoscenti lo ricordano come un uomo laborioso e generoso, che amava il proprio lavoro e che, da anni, partecipava all’allestimento delle feste patronali in diversi comuni della provincia.

Il corpo di Giovanni Faniulo è stato trasferito presso l’istituto di medicina legale di Bari per l’esame autoptico, disposto dal magistrato di turno, che potrà fornire elementi utili a chiarire le cause del decesso e a stabilire eventuali responsabilità.

Il Ferragosto pugliese del 2025 resterà segnato da queste due perdite. Due uomini, due storie diverse, ma unite da un destino amaro che riaccende il dibattito su un tema drammaticamente attuale: la sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale e non negoziabile.