Edizione n° 5794

BALLON D'ESSAI

METEO // Puglia – Gargano. Meteo dal 14 al 16 agosto: sole protagonista con qualche nube di passaggio
14 Agosto 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

TURCHIA // Bimbo di 10 mesi muore in vacanza in Turchia: famiglia bloccata dalla burocrazia per il rientro della salma
14 Agosto 2025 - ore  14:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Travolto da moto muore netturbino mentre era in servizio

CRONACA Travolto da moto muore netturbino mentre era in servizio

Tragedia all'alba a Manduria. Il 53enne è deceduto in ospedale

Travolto da moto muore netturbino mentre era in servizio

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Agosto 2025
Cronaca // Taranto //

Dramma all’alba alle porte di Manduria (Taranto), lungo la strada che conduce a San Pietro in Bevagna. Un operatore ecologico di 53 anni, Pasquale Dinoi, in servizio per conto della Gialplast con un contratto stagionale, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la carreggiata. L’uomo era impegnato nelle operazioni di raccolta dei rifiuti, in prossimità di un’isola ecologica, quando è stato investito dal motociclo proveniente dalla zona costiera.

L’impatto è stato particolarmente violento: Dinoi è stato sbalzato sull’asfalto ed ha riportato traumi gravissimi. Subito soccorso dagli operatori del 118, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Manduria, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità.

Lo riporta l’ANSA

1 commenti su "Travolto da moto muore netturbino mentre era in servizio"

  1. Notizia terribile. Un pensiero alla famiglia di Pasquale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.