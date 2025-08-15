WWF Foggia: “Senza un piano verde, fra 15 anni saremo una distesa di cemento e polvere”

A Parma ci sono 85.500 alberi a contribuire al raffrescamento della città. A Foggia, invece? La domanda – e la risposta – arrivano dal WWF provinciale, che lancia un duro monito: “Noi ne piantiamo meno, li lasciamo seccare e ne abbattiamo di più. Se non cambiamo passo da subito, fra 15 anni Foggia rischia di essere una distesa di cemento e polvere, con temperature insopportabili e qualità della vita in caduta libera”.

Per l’associazione ambientalista il tempo è già scaduto: serve un piano urgente di riforestazione urbana. Tra le azioni prioritarie proposte, figurano la piantumazione e la cura di nuovi alberi – privilegiando specie autoctone e resistenti al clima locale – la protezione del verde esistente, la riduzione degli abbattimenti e l’irrigazione costante nei mesi più critici. “Abbiamo inviato al Comune di Foggia un elenco esemplificativo delle specie adatte e ci siamo messi a disposizione per collaborare”, sottolinea il WWF.

Gli ambientalisti propongono inoltre corridoi verdi e ombreggiature lungo strade, piazze, parcheggi e piste ciclabili, citando il progetto di “arteria verde” nelle cosiddette “tre corsie” come punto di partenza. A ciò si aggiunge l’invito a incentivare tetti e pareti verdi per ridurre il calore urbano e migliorare l’isolamento termico, oltre a recuperare aree dismesse trasformandole in parchi e boschi urbani.

“Gli alberi non sono un arredo – ammonisce il WWF – ma infrastrutture vitali per la nostra sopravvivenza. Pretendiamo dal Comune un impegno concreto, misurabile e immediato”.

