Di:

AAA, “sono un finanziere particolare” e disposto a prestare soldi ultima modifica: da

Foggia – “SONO un finanziere particolare.” Inizia così un annuncio di lavoro postato oggi – alle 17:40 – da un certo ‘Signor nessuno’ che si astiene dal presentarsi per nome e cognome. Lo stesso concede tuttavia un riferimento e-mail di contatto, assolutamente anonimo anche questo: “monconcas@hotmail.fr”.“Faccio prestiti tra privati alle persone in difficoltà finanziarie e capace di rimborsare la somma presa in prestito. Le mie condizioni di prestito sono semplici e determinate..”Mi ci è voluto un po’ prima di contare gli zeri. Ebbene, il Signor Lui è disposto a concedere fino a 55 milioni di euro, poco più di 100 miliardi delle vecchie lire. “Il mio tasso d’interesse sul prestito è pari al 3%.” Un tasso di prestito di molto inferiore a quello che le banche italiane concedono. Viene da domandarsi se dietro non si nasconda piuttosto l’idea di un balordo che si è divertito con uno scherzo di cattivo gusto, vista la difficile crisi economica che attanaglia molte famiglie nel nostro paese. Oppure sarà uno dei tanti ‘sveltoni’ che approfittano della ‘rete libera’ per carpire dati sensibili e privati di chi abboccherà alla sua “generosa” offerta?“Se avete progetti a realizzare o se siete in difficoltà finanziarie potete contattarmi per mail più rapidamente che il possibile precisando l’importo di cui volete prendere in prestito. Ecco il mio indirizzo posta elettronica: monconcas@hotmail.fr su foggia.bakeca.it.” Conclude così il comunicato pubblicato, notate bene, su una piattaforma comeche ospita annunci in cui domanda ed offerta di lavoro dovrebbero incrociarsi, ma ritenuta poco attendibile, insieme ad altre sue consorelle, ricettacoli spesso di annunci ‘farlocchi’.Il link di pubblicazione dell’annuncio è: http://foggia.bakeca.it/altre-offerte-di-lavoro/proposta-di-credito-tra-sadb44835400(a cura di– inesmacchiarola1977@gmail.com)