Aiop Puglia protagonista forum Fiera del Levante

Di:

Bari. L’Aiop di Puglia parteciperà in modo significativo e incisivo all’edizione 2019 del Forum Mediterraneo in Sanità, in programma dal 18 al 20 settembre prossimi nell’ambito della Fiera del Levante. Si tratta del più importante evento dedicato alle politiche sanitarie non solo in Puglia, ma nell’intero Mezzogiorno.

L’Aiop è partner dell’organizzazione dell’incontro che si svolgerà mercoledì 18 settembre, a partire dalle ore 11, presso la Sala Puglie. Tema del convegno: “Il privato per le reti cliniche integrate e di valore. L’alleanza necessaria contro la sanità diseguale”.

L’appuntamento, i cui lavori saranno coordinati dal vicepresidente Aiop Puglia Giuseppe Speziale, si aprirà con i saluti del presidente nazionale Aiop Barbara Cittadini, e con la relazione introduttiva del presidente Aiop Puglia, Potito Francesco Pio Salatto, dedicata all’illustrazione della proposta dell’ospedalità privata per una collaborazione al servizio dei cittadini tra privato accreditato e Regione.

Seguiranno le relazioni di Giovanni Bissoni, già assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna e componente del Comitato Scientifico del Forum Risk Management, che parlerà sul tema “Il rapporto Nord-Sud in sanità: governare la mobilità sanitaria per tutelare l’equità di accesso e superare le diseguaglianze territoriali”; di Giovanni Gorgoni, Direttore Generale di AReSS Puglia, su “Le proposte della Regione Puglia”, di Guerino Massimo Oscar Fares, docente all’Università degli Studi di Roma Tre, su “Il ruolo della componente di diritto privato nel quadro giuridico del Sistema Sanitario Nazionale”; di Lorenzo Giovanni Mantovani, docente all’Università degli Studi di Milano Bicocca, su “La partnership Pubblico-Privato per l’innovazione e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”.

Seguiranno il dibattito e le conclusioni del presidente Salatto e di Vito Montanaro, Direttore Generale del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia.

Sono stati invitati al convegno l’onorevole Luca Coletto, già sottosegretario alla Salute, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il nuovo ministro della Salute on. Roberto Speranza.