Annullo speciale Poste e presentazione “Manfredonia, percorso fotografico di una città ‘scomparsa'”

Manfredonia, 15 settembre 2019. In programma domenica 29 settembre 2019, presso il Centro Residenziale di Studi Pugliesi (Museo Etnografico) in Piazza Santa Maria Regina a Siponto, un banchetto di Poste Italiane con l’annullo speciale relativo all’80° anniversario inaugurazione Borgata di Siponto e gli ultimi prodotti filatelici in ordine di tempo.

Prevista anche un’altra postazione con la cartolina dedicata (raffigurante l’Hotel Cicolella dove avvenne l’inaugurazione nel 1939) e i folder del Circolo Filatelico “Tres Tabernae” nella persona di Maurizio Prosperi, ufficiale richiedente del cosiddetto “servizio postale temporaneo”.



Verso mezzogiorno la presentazione ufficiale della pubblicazione inedita di foto del 2008 “Manfredonia, percorso fotografico di una città ‘scomparsa'”, a cura dell’autore Marco Guerra, con particolari cenni proprio all’inaugurazione di Siponto.