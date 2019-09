Antonio Vigiano: “Pontida da vivere, con militanza e goliardia”

Di:

Oggi a Pontida i leghisti di Capitanata. In 100 dalla provincia di Foggia, in 500 dalla Puglia, si sono fermati a Faenza da dove il coordinatore provinciale Daniele Cusmai ha scattato una foto al gruppo di Vico del Gargano, suo paese. Il viaggio è cominciato a mezzanotte, qualcuno ha anticipato a ieri la partenza per trascorrere la serata che è “molto goliardica, incontri Salvini, gli ex ministri, il clima è conviviale”.

Così lo descrive il coordinatore cittadino Antonio Vigiano che l’anno scorso ha preceduto gli altri sul prato ma che quest’anno, in quanto responsabile di Foggia, ha voluto condividere i chilometri con gli iscritti e dirigenti: “Siamo sereni, Pontida è una manifestazione da vivere che rafforza il senso di militanza. Non è il luogo dove portare richieste del territorio anche se le regioni avranno i vari stand da cui Salvini è passato, visitandoli uno per uno, l’anno scorso”.

Circa le esigenze specifiche del partito sul territorio, Pontida o non Pontida, l’attenzione è concentrata sul “ritrovare un po’ di quiete con quelli che si dichiarano dissidenti, e sto lavorando per ricompattare il maggior numero di persone possibili. Questo è il compito di un segretario di partito, è brutto lasciare indietro persone che ci credono”. Poi qualche battuta sulla mancata manifestazione del Celone.

Massimiliano Di Fonso, leghista, consigliere comunale, dissidente, aveva in modo provocatorio lanciato la contromanifestazione presso il torrente nelle stesso ore in cui si celebrava la festa del Carroccio, evento poi annullato- previsto anche il rito dell’ampolla- “per mancanza di acqua”. Di Fonso, avendone preso atto, ha esortato Salvini: “Mettici l’acqua” il tutto pubblicizzato da volantini comparsi in rete. Vigiano risponde: “Il rito dell’ampolla non esiste più, si aggiorni Di Fonso, il quale penso che abbia proprio cambiato idea su come celebrare questa domenica, si è ricreduto. Poteva incontrare i suoi a Parco S. Felice per una scampagnata, emulando la manifestazione di Pontida”.