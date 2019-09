Auto in fiamme, morti padre e figlia

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Padre e figlio, di pochi anni secondo le prime informazioni, sono morti questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all'altezza di Piscina. L'auto, a quanto si apprende, avrebbe preso fuoco in seguito a un incidente. Sul posto la polizia stradale e l'elisoccorso. L'autostrada per Pinerolo è chiusa all'altezza di Riva di Pinerolo. A dare l'allarme, secondo il 118, sarebbe stata la moglie dell'uomo e madre del bambino, che sarebbe riuscita a mettersi in salvo con un secondo figlio.(ANSA). YS1-GTT/ S0B QBXB