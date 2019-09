“Quel dovere contro il nemico finchè avrò un filo di fiato”

Di:

“Ho raggiunto ciò che i dottori chiamano la Fine della Strada, e non durerò a lungo. Ma sapere che voi fate quello che fate, pensare che voi sarete qui quando io non ci sarò più, mi aiuta parecchio a esercitare quel dovere contro il nemico. A non dargli pace finché avrò un filo di fiato”. (Dal discorso tenuto il 28 novembre 2005 in occasione della consegna dell’Annie Taylor Award e riportato in Libero, 1 dicembre 2005).



13 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, scrittrice, giornalista e attivista italiana, morta a Firenze (dove era nata il 29 giugno 1929) il 15 settembre 2006.

“La Fallaci partecipò giovanissima alla Resistenza Italiana e fu la prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale. Fu una grande sostenitrice della rinascita culturale ellenica e conobbe le più importanti personalità di questa, tra cui A.Panagulis col quale ebbe anche una relazione. Durante gli ultimi anni di vita fecero discutere le sue dure prese di posizione contro l’Islam, in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 a New York, città dove viveva. Come scrittrice, con i suoi dodici libri ha venduto circa venti milioni di copie in tutto il mondo”.

La Fallaci morì a Firenze il 15 settembre 2006 a 77 anni, dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuto al cancro ai polmoni che da anni l’aveva colpita. Era suo preciso desiderio morire nella città in cui era nata: «Voglio morire nella torre dei Mannelli guardando l’Arno dal Ponte Vecchio. Era il quartier generale dei partigiani che comandava mio padre, il gruppo di Giustizia e Libertà. Azionisti, liberali e socialisti. Ci andavo da bambina, con il nome di battaglia di Emilia. Portavo le bombe a mano ai grandi. Le nascondevo nei cesti di insalata». Per permetterle di ritornare in Italia in modo riservato, Silvio Berlusconi le mise a disposizione un aereo privato. Non fu possibile però, data l’inadeguatezza del luogo a ospitare una persona in precario stato di salute, far alloggiare la Fallaci nella torre del Mannelli. La scrittrice è stata ricoverata nella clinica Santa Chiara, dove poi morì.

Controversie

Nel periodo 2001-2006 le sue forti prese di posizione provocarono diverse polemiche e reazioni in Italia e all’estero.

No-global e sinistra

Nel novembre 2002 la scrittrice volò in Italia per opporsi all’autorizzazione della manifestazione organizzata dai no-global a Firenze per il timore che si potessero ripetere i fatti del G8 di Genova del 2001. Incontrò l’allora ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu, l’allora segretario DS Piero Fassino e l’allora prefetto di Firenze Achille Serra. La Fallaci pubblicò una lettera aperta sul Corriere della Sera, nella quale chiese ai fiorentini di listare la città a lutto al passare dei manifestanti. Il corteo dei no-global non passò per le vie del centro storico (solo la manifestazione inaugurale si tenne in piazza Santa Croce) e si risolse senza incidenti di rilievo. Secondo la Fallaci, la manifestazione s’era svolta senza incidenti grazie al servizio d’ordine della CGIL che era riuscito a “narcotizzare i gruppi facinorosi del caotico movimento detto no-global”. Poi la scrittrice ricordò i trascorsi nella Repubblica Sociale Italiana di Dario Fo, presente alla manifestazione con la moglie Franca Rame. Durante il corteo vennero anche esposti cartelli di insulti rivolti alla scrittrice. Dal palco Franca Rame la definì una terrorista.

Inoltre Sabina Guzzanti ne fece un’imitazione caricaturale:

«Voi non conoscete la fatica di vivere a Manhattan al 38esimo piano, mentre, voi smidollati non avete avuto neppure il coraggio di sfasciare un bancomat. Amo la pace e l’amo tanto che sarei disposta a radere al suolo una città e a non fare prigionieri. Amo la guerra perché mi fa sentire viva.» ( Sabina Guzzanti – imitazione di Oriana Fallaci )

Dal pubblico arrivò la frase: «Ti venisse un cancro». E la Guzzanti, improvvisando, rispose: «Ce l’ho già e ti venisse anche a te e alla tu’ mamma».

La Fallaci rispose alla Guzzanti dichiarando:

«Giovanotta, essendo una persona civile io le auguro che il cancro non le venga mai. Così non ha bisogno di quell’esperienza per capire che sul cancro non si può scherzare. Quanto alla guerra che lei ha visto soltanto al cinematografo, per odiarla non ho certo bisogno del suo presunto pacifismo. Infatti la conosco fin da ragazzina quando insieme ai miei genitori combattevo per dare a lei e ai suoi compari la libertà di cui vi approfittate.»

E sul libro La forza della ragione la definì «un’imitatrice senza intelligenza e senza civiltà» e «un’oca crudele che mi impersona con l’elmetto in testa e deride la mia malattia».

Comunismo

Ne La rabbia e l’orgoglio, riprendendo giudizi già espressi nei suoi scritti precedenti, Oriana Fallaci critica l’ideologia del comunismo, affermando, citando anche parole di suo padre, che esso «proibisce alla gente di ribellarsi, governarsi, esprimersi, arricchirsi, e mette Sua Maestà lo Stato al posto dei soliti re. Il comunismo è un regime monarchico, una monarchia di vecchio stampo. In quanto tale taglia le palle agli uomini. E quando a un uomo gli tagli le palle non è più un uomo diceva mio padre. Invece di riscattare la plebe il comunismo trasforma tutti in plebe. Rende tutti morti di fame».

Ha etichettato inoltre i sindacati italiani come «un feudo personale di Karl Marx», epiteto rivolto anche ad alcuni magistrati, colpevoli, secondo la sua opinione, di interpretare la legge secondo le proprie convinzioni politiche e antipatie personali.

Ne La forza della ragione indirizzò una dura lettera aperta a Nadia Desdemona Lioce, leader delle Nuove Brigate Rosse.